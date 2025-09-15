LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La infanta Sofía en Lisboa, donde estudia este año. EFE

La infanta Sofía, una lisboeta más en sus primeros días en el Forward College

La Casa Real ha compartido las primeras imágenes de la hermana de Leonor en la capital portuguesa

Joaquina Dueñas Gil

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:52

Hace una semana, la infanta Sofía comenzaba su nueva vida en Lisboa, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Su estancia en el país vecino ha despertado gran interés y este mismo lunes, coincidiendo con el 53 cumpleaños de la Reina Letizia, la Casa Real ha enviado una serie de fotografías de la hija pequeña de los monarcas para ilustrar cómo están siendo estos primeros días de estancia. En ellas se puede observan a la hermana de Leonor como una joven más atendiendo en clase, haciendo turismo por la capital lusa o disfrutando con sus compañeros de un paseo por la ciudad.

Aunque se barajó la posibilidad de que la infanta Sofía siguiera los pasos de su hermana en las Fuerzas Armadas, la joven, segunda en la línea de sucesión, ha optado por continuar con sus estudios con un enfoque global. No en vano, el centro elegido es punto de encuentro de estudiantes de hasta 40 nacionalidades y las clases están dirigidas a favorecer el pensamiento crítico, la capacidad de liderazgo y el entendimiento de las cuestiones sociopolíticas internacionales. Habilidades, todas ellas, que serán de gran ayuda en labor respaldo a la Corona y a la heredera y futura reina de España, que ya ha venido desempeñando desde que cumplió la mayoría de edad el pasado 29 de abril.

