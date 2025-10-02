LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilia Topuria. EFE

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui dejan de seguirse en redes

El gesto de la pareja ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura

Joaquina Dueñas

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:04

Comenta

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui han dejado de seguirse en redes, incluso parece que se habrían bloqueado ya que las etiquetas que compartían también han desparecido. Este gesto de la pareja descubierto por el periodista Javier Hoyos ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura del matrimonio. La última fotografía juntos es mediados de julio, lo que parece reforzar la teoría de la separación ya que ambos acostumbraban a publicar imágenes juntos de manera habitual. Ahora, el deportista ha subido una imagen de sus dos hijos con el mensaje «Los quiero», pero ni rastro de su mujer.

Ilia y Giorgina se conocieron de manera casual en Miami. «La conocí en una cena y pensé: 'Qué chica más guapa'», ha contado el luchador de UFC. Comenzó entonces una intensa historia de amor fruto de la que nació su primera hija en común en julio de 2024. El deportista es padre de un niño de una relación anterior. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su posible ruptura por lo que habrá que esperar para saber si se trata de una separación o tan solo de una crisis transitoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  5. 5

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  8. 8

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 La Guardia Civil esclarece nueve robos en la AP-68 en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui dejan de seguirse en redes

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui dejan de seguirse en redes