Gabriela Guillén puntúa con «un cero» a Bertín Osborne como padre

Después de que Bertín Osborne sorprendiera con la noticia de que ya había conocido a su hijo pequeño, fruto de su romance con Gabriela Guillén, y que había disfrutado con él de «tardes de juegos», la empresaria ha querido puntualizar cómo se produjo aquel encuentro, que, parece ser, ha sido el único hasta el momento. Además, no ha dudado en puntuar al cantante con «un cero» en su ejercicio como padre.

Desde que se conoció la noticia del embarazo de Gabriela, Bertín dejó claro que no tenía pensado ejercer como padre, aunque siempre precisó que se haría cargo de su responsabilidad pecuniaria. Más de un año después, y tras meses de especulaciones, el artista dio la sorpresa al anunciar que ya había conocido al pequeño con el que había compartido tardes de juegos. «He estado jugando con él muchas tardes y es un encanto, cariñosísimo», explicó. «El niño no tiene culpa de nada, los errores que cometamos los padres es cosa nuestra», expresó.

Las declaraciones del madrileño pillaron por sorpresa a la masajista, ya que ambos habían acordado no hablar de esos encuentros a la prensa y, en caso contrario, hacerlo mediante un comunicado conjunto. Ante esta situación, Gabriela ha querido contar su versión de cómo se produjeron los hechos en '¡De viernes!' y precisar que «sólo estuvo una vez en casa. Lo ha intentado un par de veces, pero por trabajo no ha podido». Tanto es así que, después de la entrevista en el programa de Mediaset, no ha dudado en poner nota a Bertín en su ejercicio como padre ante los micrófonos de Europa Press: «Con el mío, un cero», ha dicho. «Ahora está empezando, vaya», ha añadido.

En todo caso, ha valorado el primer encuentro padre-hijo como «muy bonito» y ha subrayado que «salió de él». «En marzo me escribió que quería ver al niño», ha apuntado. «Estaba atacada, no por mí, sino por la reacción de mi hijo. Fue emotivo, maravilloso. Cuando vi coger al niño... ver a mi hijo que parecía que le conocía. Él se emocionó, se le removió todo porque seguramente se había dado cuenta de que no lo había hecho bien y se le removió todo«, ha recordado, indicando que a Bertín incluso se le empañaron los ojos.

Casi dos horas estuvieron jugando el padre y el hijo. «Yo no me metí», ha relatado Gabriela, que también ha precisado que no hay fotografías del momento. «Era el momento de mi hijo, era de ellos», ha explicado. De hecho, estuvo preparando al niño para ese día: «Él sabía que era su padre porque algunas veces lo ha visto en la tele. Le he preparado para que no le fuera raro. Me emocioné porque ha pasado mucho tiempo y lo he pasado mal», ha relatado.

Desde entonces, ella le ha mandado alguna foto. «Le he mandado fotos de cuando se ha bautizado y de algunas ha respondido», pero «alguna vez me he enfadado porque no me ha reaccionado a las fotos o me ha mandado una suya», ha expuesto.

Por eso, ha dejado claro que no quiere que su hijo viva la ausencia de su padre, por lo que le ha pedido que no desaparezca después de aquel primer encuentro. «Quiero que tengan conexión y que, si está, venga para quedarse, no solo un día. Él solo me ha dicho que lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo», ha expresado. De ahí su contrariedad por el hecho de que Bertín no haya vuelto a visitar al niño, que ya tiene 15 meses. «Cuando algo te importa, te organizas el tiempo», ha reprochado.

