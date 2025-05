Los duques de Sussex y la foto de la discordia que provocó su salida de palacio

Joaquina Dueñas Jueves, 22 de mayo 2025, 13:22 Comenta Compartir

El pasado lunes, 19 de mayo, los duques de Sussex celebraban siete años de matrimonio, de los que cinco llevan separados de la familia del príncipe Harry. Como si de una reivindicación de su unión indisoluble se tratara, Meghan Markle publicó para la ocasión un panel repleto de imágenes con recuerdos familiares íntimos y emotivos. «Siete años de matrimonio. Toda una vida de historias», escribía la nuera del rey Carlos III junto a la fotografía en la que se podían ver recuerdos de sus viajes, románticos besos de la pareja, instantáneas de sus hijos, Archie y Lilibet, e incluso la ecografía de uno de ellos. Sin embargo, no ha sido esa la fotografía que ha acaparado más titulares esta semana, sino la que supuestamente habría detonado su salida de palacio, con el príncipe George de protagonista.

El biógrafo real Andrew Morton recoge en su libro Meghan: A Hollywood Princess cuál habría sido la gota que colmó el vaso para que, con Archie recién nacido, Harry y Meghan renunciaran a sus obligaciones reales y pusieran rumbo a Estados Unidos. Se trata de una instantánea en la que aparece el príncipe George junto a la reina Isabel II; el entonces heredero al trono, el príncipe Carlos; y el heredero del heredero y padre del pequeño, el príncipe Guillermo. Una imagen que se habría interpretado como un «toque de atención» para los duques de Sussex, que ya se lamentaban de discriminación y que incluso habían mantenido los primeros contactos con la periodista Oprah Winfrey, artífice de la demoledora entrevista que concedieron nada más cruzar el charco.

Después de esta fotografía, el hijo menor de Lady Di y su esposa se plantearon su futuro papel en el seno de la monarquía. «La pareja real sospechaba que toda la institución conspiraba contra ellos. A sus ojos, las pruebas estaban a su alrededor. El código tácito era simple: el futuro de la monarquía estaba asegurado, con o sin Meghan y Harry».

En todo caso, las diferencias ya venían de lejos. En estos días también ha visto la luz un incidente entre la reina Isabel II y Meghan Markle estando a las puertas de su boda. La experta en realeza Katie Nicholl recoge en su libro The New Royals el momento en que la veterana monarca intervino para advertir a la todavía novia del príncipe Harry sobre sus modales. La actriz estadounidense había pedido un menú vegano y macrobiótico para su enlace y, al descubrir que uno de los platos tenía huevo, se mostró abiertamente enojada. «Le dijo a uno de los camareros que podía sentir el sabor del huevo», apunta Nicholl, que refleja también la reacción de Isabel II: «De repente, la reina entró y dijo: 'Meghan, en esta familia no le hablamos a la gente así'».

