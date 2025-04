Crece la preocupación por el estado de salud de Justin Bieber

Joaquina Dueñas Jueves, 17 de abril 2025, 13:59 Comenta Compartir

La reciente aparición de Justin Bieber en el festival de Coachella ha reavivado la preocupación entre sus seguidores por su estado de salud, tanto física como mental. Su aspecto desmejorado y su comportamiento retraído no pasaron desapercibidos. Ahora, desde su entorno han asegurado a la revista 'People' que el artista «se enfrenta a muchos demonios». «Últimamente está tomando malas decisiones, lo que afecta aún más a sus amistades, su dinero y sus negocios».

Entre los disruptores de este estado estarían el próximo juicio de Sean 'Diddy' Combs, a quien Bieber estuvo unido a mediados de la década del 2010, y la tensa relación con su exmánager, Scooter Braun, de quien se desligó el año pasado. El cantante también ha roto públicamente con la marca de moda Drew House, escribiendo un mensaje en Instagram que fue eliminado posteriormente, en el que aseguraba que ya no estaba involucrado con la firma. «Si te gusta mi Justin Bieber humano, no gastes tu dinero en Drew House», publicó.

Un exmiembro de su equipo ha asegurado que Bieber está «perdido». «Verlo desintegrarse así... es ver la personificación de alguien que no vive su propósito», dijo. «Está perdido. No hay nadie que lo proteja porque no hay nadie dispuesto a decirle que no. Si dices que no, te destrozan», lamentó.

Esto se suma a las informaciones que hablan de una deuda millonaria del artista de 31 años, que el propio Bieber desmintió en un comunicado, tildando el contenido de la publicación de «estupidez de clickbait basada en 'fuentes' anónimas y claramente mal informadas».

No es la primera vez que el cantante genera preocupación por su salud. En 2022, reveló que padecía el síndrome de Ramsay Hunt, una rara afección neurológica que le obligó a cancelar varios conciertos y lo mantuvo alejado de los escenarios durante meses. A esto se suma el estrés que ha reconocido sufrir por la exposición mediática y la presión de la fama desde muy joven.

Temas

Justin Bieber