La confesión de Frank Cuesta: «No tengo cáncer» y «los animales han sido comprados»

Después de las numerosas polémicas y problemas legales en los que se ha visto envuelto Frank Cuesta en los últimos meses y de que salieran a la luz una serie de audios en los que el animalista hablaba de la compra de animales, el protagonista de 'Frank de la jungla' ha emitido un comunicado en el que cede al chantaje de su excolaborador, Chi, a cambio de que le retire las denuncias que amenazan su libertad. Un vídeo en su cuenta de YouTube en el que dice que no tiene cáncer y que los animales de su santuario son comprados.

Después de que Chi, que mantiene oculta su identidad, filtrara varios audios de Cuesta le dejó bien clara la situación: «Confirma lo antes posible... yo saco la demanda y se terminó«. Una exigencia con la que quiere también limpiar su imagen, que se ha visto expuesta en los últimos meses, y que parece que el animalista ha terminado aceptando. «Como parte del acuerdo, pido disculpas públicas y expongo claramente muchas dudas que la gente tenía. Mejor dejarlo aquí claro y seguir adelante», reza la descripción del vídeo.

«He escrito un texto porque es un vídeo duro para hacer, tengo que admitir varias cosas, voy a leer el texto y ya está», ha comenzado el comunicado. «Quiero pedir disculpas a Chi y responsabilizarme del 'hate' (odio) que le cayó después de mi detención y disculparme por el 'doxeo' (exposición) que ha recibido de otras personas«, continúa. «He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un problema que tengo de mitomanía y ego. No soy veterinario ni soy herpetólogo», ha reconocido, al tiempo que ha precisado que «tengo conocimientos que no son básicos sobre animales, pero tampoco son conocimientos profesionales».

Sobre su salud, también ha aclarado: «No tengo cáncer, llevo años tratándome de una mielodisplasia», cumpliendo así otra de las exigencias de Chi que le pedía que reconociera que no tiene «cáncer ni leucemia». La mielodisplasia es una dolencia de la médula ósea por el que las células madre sanguíneas no maduran correctamente que sí se considera un tipo de cáncer de la sangre.

«Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados y por lo tanto es más una granja de animales y no un santuario», ha añadido. «Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show», ha zanjado, a pesar de que haber protagonizado programas de televisión sobre su labor de rescate en los que se le veía recogiendo serpientes en casas particulares.

Sobre Chi ha dicho: «Hablé mal de Chi porque su proyecto podría haber sido una competencia para mi negocio y por celos empecé a hablar mal de él a sus espaldas». Y ha confesado que si han muerto animales en su santuario ha sido por su propia negligencia.

«Con respecto a mi detención, ninguna de las personas señaladas tiene que ver con la misma, yo tenía unos animales sin papeles legales y fue la denuncia de una ciudadana anónima tailandesa la que alertó a las autoridades», ha precisado, asumiendo toda su responsabilidad «por haber engañado a todos». «Pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente», ha terminado.

Una confesión que sigue línea por línea las exigencias de su excolaborador más cercano con la que busca evitar más problemas legales en Tailandia, donde también tiene un frente que tiene con su exmujer, Yunjee, a quien pagó 167.000 euros para poder mantener su santuario.

