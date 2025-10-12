Andy y Lucas: adiós entre reproches

Joaquina Dueñas Domingo, 12 de octubre 2025, 15:11 Comenta Compartir

Después de más de dos décadas recorriendo juntos los escenarios de medio mundo, Andy y Lucas han terminado con tambores de guerra. Se las prometían felices, o así nos lo querían hacer ver, cuando en 2023 anunciaban el final del dúo musical con un concierto de despedida que terminó convertido en una gira con medio centenar de paradas. Sin embargo, desde hace meses vienen arreciando los rumores de desavenencias entre la pareja artística que habrían quedado confirmados con lo sucedido después de su última actuación, cuando Andy ha dicho adiós para siempre a Lucas anunciando su carrera en solitario y Lucas ha lanzado un rotundo mensaje: «A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita».

Parece que la guerra entre ambos tendría su germen en cuestiones económicas. Lucas, compositor de los grandes éxitos del grupo, como 'Son de amores', 'En tu ventana' o 'Tanto la quería', ha venido percibiendo en solitario cuantiosos beneficios por derechos de autor. De hecho, recientemente, un promotor acusaba al artista de adeudarle más de 350.000 euros de la gira 'Nuestros últimos acordes' y él se despachaba a gusto: «¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario». Una situación que sería bien distinta en el caso de Andy. Además, cuando dejaron la compañía Sony, Lucas adquirió la marca 'Andy y Lucas', con lo que Andy pasó a ser un empleado de Lucas, terminando de consumarse la desigualdad entre ambos.

La situación pasó a ser insostenible para Andy que, sin embargo, ha decidido guardar silencio durante todo este tiempo en el que Lucas ha ido cobrando más y más protagonismo encadenando una polémica tras otra.

A finales de 2024, Lucas aparecía con un importante cambio en su nariz que quiso negar, argumentando que era cosa de la edad y de su herencia genética hasta que fue insostenible y confesó que se había sometido a una operación estética. «Me operé y no fui buen enfermo (…) No hacía reposo, no me echaba las pomadas...Y no curó como tenía que haber curado», explicó en el programa 'Me quedo contigo'.

Sorprendió entonces que también hablara de Andy: «No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina», dijo, al tiempo que explicó que era él quien había tomado las riendas del grupo y su compañero había pasado a ser su empleado: «Le dije a Andy que yo iba a ser el empresario, yo ponía el dinero y yo llevaba todo. Pero todo es todo. Yo pago a los músicos, al equipo de sonido y al propio Andy».

El pasado mayo, trascendía una fuerte bronca entre los dos vocalistas después de su concierto en Badajoz. Según la versión que circuló entonces, Lucas estaba muy nervioso y supuestamente había empezado a tratar mal a la gente. Entonces, Andy, al intentar tranquilizarlo, empezó una discusión que terminó cuando este presuntamente intentó dar una patada a Lucas y se rompió el abductor. Entonces, volvía a ser Lucas quien se apresuraba a negar la mayor: «Andy se rompió el abductor subiendo o bajando del escenario, no me recuerdo muy bien porque fue en los bises y yo no lo vi», zanjó.

Una tras otra, la respuesta de Andy ha sido el silencio hasta que, finalizado el último concierto en el que la falta de química entre ambos fue evidente, ha decidido pronunciarse anunciando su carrera en solitario con un comunicado: «Andy, integrante del icónico dúo Andy y Lucas, abandona la formación para emprender carrera en solitario. Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio fama». Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la reflexión que acompaña: «El silencio cumplió su tiempo, libertad, paz y salud».

La reacción de Lucas, un mensaje en sus redes sociales: «La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita».

Temas

Lucas

Badajoz

Sony