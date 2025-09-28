LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

EP

Alejandra Onieva pasea su amor con Jesse Williams por el Festival de San Sebastián

La cuñada de Tamara Falcó ha acudido a la presentación de 'Anatomía de un instante'

Joaquina Dueñas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:07

Alejandra Onieva y Jesse Williams son la pareja revelación de la temporada. La hermana de Íñigo Onieva ha acudido a la presentación de 'Anatomía de un instante', ficción de cuatro capítulos sobre el golpe de Estado del 23-F en la que actúa, en el Festival de San Sebastián. Una importante cita para cuñada de Tamara Falcó a la que no quiso faltar el protagonista de Anatomía de Grey.

Fue la revista '¡Hola!' la primera en publicar este incipiente romance, publicando las fotografías de los dos actores de romántico paseo por la milla de oro de Madrid. Un recorrido en el que no faltaron las risas y los besos. Onieva y Williams se conocieron trabajando en la serie italiana 'Hotel Costiera' y antes de viajar al País Vasco, recalaron en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Aunque no se esconden, Alejandra Onieva y el actor estadounidense llevan su romance desde la discreción, siguiendo la misma línea de la actriz española mantuvo con su expareja, Sebastián Stan, conocido intérprete de 'Los Vengadores', con quien terminó en 2023. Antes, había salido durante varios años con uno de los fundadores del Grupo Larrumba, Fernando Nicolás.

