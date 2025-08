El abogado de Cayetano Rivera califica su detención como «arbitraria y abusiva» tras la filtración del atestado

Joaquina Dueñas Miércoles, 6 de agosto 2025, 12:58 Comenta Compartir

El atestado policial sobre la detención de Cayetano Rivera ha visto la luz esta semana, desatando una fuerte reacción por parte de su abogado, Joaquín G. Moeckel. En el informe, se detalla que el torero se encontraba «agresivo, nervioso y en claro estado de embriaguez» la noche del altercado ocurrido en un restaurante del centro de Madrid a finales de julio. Según el documento, Rivera «empujó a un agente en el pecho» y ofreció «una fuerte resistencia» cuando los policías trataron de reducirlo. Sin embargo, el letrado del torero habla de una detención «arbitraria y abusiva».

Moeckel, en declaraciones a la revista '¡Hola!' ha cuestionado duramente el contenido y la oportunidad de la filtración. «Al atestado solo le falta que fue el propio Cayetano quien pidió que le pusieran las esposas porque son muy cómodas», ha ironizado, al tiempo que ha denunciado que el documento haya llegado a los medios antes que a su propia defensa. «Qué casualidad que cuando se hace pública nuestra denuncia por detención ilegal, aparece esta filtración», ha añadido.

El letrado ha presentado una denuncia penal por presunta detención ilegal en los Juzgados de Plaza de Castilla. Según ha argumentado, Rivera estaba identificado, no tenía antecedentes y ofrecía garantías de comparecencia judicial, por lo que la detención no procedía. «Estamos ante una actuación arbitraria, un abuso de autoridad y una posible ilegalidad al no cumplirse los requisitos del Código Penal», ha sostenido

La defensa del diestro ha puesto el foco en la proporcionalidad de la intervención policial, y ha denunciado que no se siguieron los protocolos adecuados de mediación y contención. Rivera, por su parte, ha evitado hacer declaraciones, aunque en su momento confesó haberse sentido «tratado como un delincuente».

