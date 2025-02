El triunfo del PP no rompe el empate a dos en La Rioja El PP saca diez puntos al PSOE en La Rioja, pero el socialismo mejora los resultados de las autonómicas y retiene sus dos diputados

Pío García Logroño Domingo, 23 de julio 2023 | Actualizado 24/07/2023 17:08h. Comenta Compartir

Si uno observara los resultados de las generales a vista de pájaro, no apreciaría muchas diferencias en el panorama electoral de La Rioja con respecto a noviembre de 2019: continúa el empate a dos entre PP y PSOE, únicas dos fuerzas que han conseguido los votos suficientes para enviar diputados al Congreso. Cuca Gamarra y Javier Merino (PP) volverán a sentarse en sus escaños y en esta ocasión estarán acompañados por los socialistas Elisa Garrido y Raúl Díaz, que se estrenan en la Cámara Baja. Se trata del noveno empate a dos de la democracia y una muestra de que el bipartidismo, tras el estallido de la nueva política, ha recuperado su tradicional buena salud en la comunidad autónoma. Entre PP y PSOE han recogido el 81% de las papeletas.

Aunque los populares no han conseguido el tercer diputado con el que soñaban, al menos podrán consolarse con un claro triunfo. La lista de Feijóo mejoró de largo los resultados de las anteriores generales, cuando Pablo Casado era el candidato y un PP deprimido se tuvo que conformar en La Rioja con el 34,22% de los sufragios, lo que les convirtió en la segunda fuerza política por detrás de el PSOE. Ahora han sumado 20.000 votos más y han recuperado de largo el primer puesto, aunque esa victoria no se ha traducido en un escaño más, lo que –unido a las grandes expectativas nacionales que manejaban– hace que el resultado se haya acercado a lo que Felipe González definiría como una victoria amarga..., o al menos no tan contundente como sus propios dirigentes ambicionaban. Creían estar cerca de La Moncloa, pero cuando se encendió la luz vieron que solo era un espejismo.

En realidad, el escenario en La Rioja no ha variado demasiado con respecto al que se dio en las pasadas elecciones autonómicas, aunque ha habido novedades interesantes. El PP, beneficiado ahora por la ausencia de Ciudadanos y de Por La Rioja, ha conseguido algunos votos más de los que le reportaron la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. Si el 28M Capellán triunfaba con un 45,4% de los sufragios, el 23J los populares incrementaban sus apoyos en dos décimas. Las apelaciones al voto útil, sin embargo, no han surtido efecto. Los votantes de Vox han seguido en su mayoría fieles a sus siglas y no se pasaron en masa al Partido Popular. Incluso mejoraron sus resultados sobre los obtenidos en las pasadas elecciones al Parlamento de La Rioja y lograron atrapar el 10% de los sufragios. Casi 17.000 votos se han ido al partido de Abascal, una cifra ligeramente inferior a los que la ultraderecha obtuvo en las pasadas generales (18.900).

Recuperación del PSOE

Quizá la mayor novedad de la noche ha sido la recuperación del PSOE, que ha mantenido sus dos diputados y ha obtenido mucho mejor resultado que en las autonómicas. En apenas dos meses, los socialistas han conseguido cinco puntos más y 9.000 nuevos votantes. Con respecto a las pasadas generales, el PSOE ha mantenido el tipo e incluso ha incrementado en 0,88% el resultado de noviembre de 2019. La resistencia socialista le ha permitido mantener el empate a dos y capear la ola azul que le arrastró el pasado 28 de mayo. Tampoco en este caso parece haber habido un trasvase de votos de Sumar al PSOE. Podemos e IU concurrieron unidos a las autonómicas y lograron entrar en el Parlamento por los pelos, con un 5% de los votos. La formación de Yolanda Díaz, en esta ocasión, ha incrementado este resultado hasta el 6,52%. Esos 11.300 votos quedan, sin embargo, muy lejos de los más de 16.000 que Podemos obtuvo el 10 de noviembre de 2019.

El Senado, 3 a 1 para el PP

En el Senado, el sistema de listas abiertas volvió a generar un mayoría clara a favor del partido más votado. Eso ha sucedido siempre, salvo el 10 de noviembre de 2019, cuando el combate entre socialistas y populares estuvo tan reñido que ambos se repartieron a medias los senadores. En esta ocasión, sin embargo, el Partido Popular se llevó con holgura tres de los cuatro escaños en disputa. Luis Martínez-Portillo, Carlos Yécora y Mar San Martín ganaron así un asiento en la Cámara Alta. Les acompañará, como única representante socialista, la expresidenta riojana, Concha Andreu. Se despide del palacio de la plaza de la Marina Pedro Antonio Montalvo, que no ha conseguido revalidar su acta de senador.

Finalmente, la fecha escogida no solo no ha afectado a la participación, sino que esta cifra se ha incrementado con respecto a las anteriores citas. Las generales del 10 de noviembre de 2019 apenas merecieron la atención del 66,96% de los riojanos, fatigados por la repetición electoral, mientras que ahora esta cifra se ha ido al 74,88%. La abstención ha sido incluso menor que en las pasadas autonómicas, celebradas en una fecha en teoría más propicia y que se cerraron con un 72,4% de participación.

Temas

Elecciones Generales