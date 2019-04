Garrido, sobre su marcha a Cs: «El PP como cualquier partido se deja cuando uno quiere. No son dueños de las personas» El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. / EP El expresidente de la Comunidad de Madrid pide a los populares que se pregunten «por qué tantas personas» que llevaban mucho tiempo como él en esta formación «se han ido» a otra EUROPA PRESS Madrid Sábado, 27 abril 2019, 12:37

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha señalado que «el PP, como cualquier partido, se deja cuando uno quiere» porque «los partidos no son dueños de las personas», unas declaraciones que hace tras pasarse a Ciudadanos e ir como número 13 en la lista de la Asamblea de Madrid.

En una entrevista con Europa Press, Garrido, tras dejar el PP y unirse a la formación 'naranja' ha recomendado a los 'populares' que «cuiden sus mensajes» porque cuando un militante deja la formación porque no se le ha dado un cargo o un puesto se le llama «chaquetero» y si lo deja cuando ya te lo han dado el cargo -en referencia en que él iba en la lista europea como número 4- «eres un desagradecido».

«O sea que nunca se puede dejar el PP, tanto si te han dado un cargo como si no te lo han dado. El PP, como cualquier otro partido, se deja cuando uno quiere o cree procedente porque los partidos no son dueños de las personas. Lo que tiene que hacer es trabajar para que se queden las personas», le ha lanzado.

A su juicio, si los 'populares' plantean que alguien que se va del partido en un momento dado es «un traidor» nadie va a querer ir a ese partido. «Cada uno elige en cada momento dónde quiere estar en política», ha reiterado.

Asimismo, Garrido ha sostenido que el PP se tiene ahora que preguntar «por qué tantas personas» que llevaban mucho tiempo como él en esta formación «se han ido» a otra. Al ser cuestionado sobre si se hubiera ido a Ciudadanos si no se le hubieran ofrecido un puesto en la lista, ha indicado que no lo sabe porque se ha planteado esa posibilidad, pero que lo que sí tiene claro es que no quería seguir militando en el PP.

«Como surgió la posibilidad de integrarme en la candidatura le agradezco la posibilidad a la persona que ha salido de ese puesto (Paco Lara) para que yo lo ocupara, que ha hecho un sacrificio enorme», ha señalado.

Sobre si Aguado le ha prometido cargo en una consejería si ganan las elecciones, ha asegurado que «no» y que «no tendría por qué hacerlo» porque él se ha unido a su equipo para comprometerse a trabajar como uno más. Por ahora, asegura que no hay nada más y que ahora es el momento de trabajar para «ganar» y después «ya habrá tiempo para conformar gobiernos».

Espacio centro

A partir de ahora, que será un diputado más en la Cámara regional, y que acabará viéndose por los pasillos con sus antiguos compañeros, Garrido ha expuesto que igualmente se los irá también encontrando en actos, por lo que «hay que darle al momento normalidad democrática».

En términos generales, lo que le aleja ahora del actual PP es que «ha ido evolucionando el partido de una forma que permite que Ciudadanos ocupe el espacio de centro», un espacio «de defensa de derechos civiles». «Es Ciudadanos el que ocupa ese espacio y no el PP y creo que eso es un error pero a mí no me corresponde juzgar eso», ha sostenido.

El exdirigente 'popular' ha asegurado que él siempre se ha sentido «cómodo en el centro» y que lo que le «encanta» del ambiente que hay en la formación 'naranja' es el «compañerismo» y «el dar valor a lo nuevo y a la experiencia y el trabajo previo» y ese «entusiasmo de colaboración que es fascinante». «Es la sensación de que todos somos un equipo, todos vamos a uno y todos vamos a apoyarnos, es una cosa bonita que la he descubierto al llegar y eso no lo sabía», ha celebrado.

Sobre por qué no comunicó la decisión de marcharse del partido antes al presidente del PP, Pablo Casado, Garrido ha instado a «no intentar hacerse con eso el inocente o que los demás son muy malos», porque «esto es así en todos los partidos es y es norma de todos seguir unos tiempos». «Que nadie se haga el dolido o el inocente porque eso no cuela», ha lanzado.

Garrido escribió un mensaje hace tres días al presidente del PP para hablar con él, pero «no ha podido» y le «disculpa» porque ahora «estará centrado en campaña». No obstante, en caso de que más adelante quiera contactar con él estará «encantado de hablar».

Al ser preguntado sobre si esta decisión se ha visto influida por el hecho de que no se ha tenido en cuenta a todo su equipo de Gobierno en las listas, ha asegurado que ha tomado esta determinación porque quiere estar donde se siente «a gusto», pero ha reconocido que le «apena» que no se haya contado con algunas personas que «honestamente se merecían estar ahí» y «no hubiera costado ningún esfuerzo». «Hay personas que habían trabajado mucho y bien por el proyecto del partido y me hubiera gustado que estuvieran en las listas», ha insistido.

En este punto, sobre si se siente «decepcionado» con algunos compañeros por cómo han reaccionado ante la decisión de abandonar el partido, el expresidente regional ha asegurado que «solo con aquellos que han dicho cosas fuera de lugar», pese a que cree que es «fruto del momento» y «a veces las personas reaccionan mal».

No obstante, cree que estas personas han sido «muy pocas» y que la mayoría de compañeros le han trasladado que le entienden, otros que ahora tienen «una buena razón para votar a Ciudadanos y otros que no lo entienden pero aceptan su decisión». «Yo sigo siendo el mismo Ángel Garrido, pero estoy donde quiero estar», ha aseverado.

Por último, ha admitido que esta decisión puede haber resultado «una sorpresa» pero que «las cosas llegan cuando llegan» y cree que si él no lo hubiera anunciado esta semana «habría hecho flaco favor al PP» porque a partir del lunes no se pueden corregir las listas y «no hubieran podido cubrir ese hueco» si se hubiera marchado después. «El momento era ahora para no hacer daño al PP», ha concluido.