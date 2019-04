Casado advierte de que la papeleta de Vox y Ciudadanos no incluye «libro de reclamaciones» Pablo Casado participa en Valladolid en un mitin electoral. / EFE El líder del PP se vuelca en Castilla y León para intentar conservar el feudo tradicional de los populares NURIA VEGA Madrid Sábado, 13 abril 2019, 14:53

La necesidad de contener el granero de votos del PP en Castilla y León, ha llevado hoy a Pablo Casado a trufar su discurso de advertencias sobre los riesgos de votar Vox o Ciudadanos el 28 de abril. El equipo del candidato exhibe una confianza a prueba de sondeos en que, a la hora de la verdad, el electorado de la derecha apueste por las siglas de siempre frente a nuevas aventuras. Pero, por si las tentaciones, el líder de los populares ha insistido esta mañana en que ni Santiago Abascal ni Albert Rivera traen consigo debajo del brazo un «libro de reclamaciones».

«Me di el gustazo -se ha puesto en el papel del elector-, voté a alguien que venía por aquí y, en efecto, no tenía ni idea, no había gestionado nada, no tenía equipo, no eran más que tránsfugas, no eran más que personas que acababan de llegar, no era más que alguien que vendía humo y nos hemos dado de bruces con la realidad». Ese el panorama que, sin citar a sus adversarios, ofrecen formaciones como Ciudadanos y Vox. Para los próximos «cuatro años», insiste, aunque en la política ahora mismo se ofrezcan pocas garantías de una legislatura completa.

Especialmente crítico con Albert Rivera, que reclama un gobierno de coalición con el PP, Casado le ha pedido de forma indirecta tranquilidad. «Claro que vamos a pactar, cuando ganemos las elecciones ya pactaremos, pero ahora vamos a ganar, a ganar y a ganar, que no se equivoquen de adversario, que el adversario es Sánchez. Pero qué nerviosismo», le ha replicado a «estos de la nueva política».

El adversario es Sánchez, porque el presidente del Gobierno es quien representa para el PP el «enemigo», el acicate para aglutinar el voto bajo las siglas de los populares y remontar las encuestas. «Dejar a Sánchez en la Moncloa -ha apostillado Casado- es dejar al zorro al cuidado de las gallinas. ¡Acabarán con las pensiones, subirán los impuestos, nos endeudarán, romperán España, nos ridiculizarán a nivel internacional, permitirán que los 'batasunos' y los proetarras y los independentistas manden sobre nuestras vidas!». Y frente al caos que augura, pide el voto «patriótico, fuerte, urgente, necesario, unido» para el PP.

Los cinco actos

Valladolid es una de las cinco paradas en la ruta del presidente de los populares de este sábado. En esta circunscripción, el PP aspira a conservar sus dos escaños, cuando uno de ellos baila tras la irrupción de Vox, según el CIS y la última encuesta de GAD3 para este periódico. La jornada lleva también a Casado a Burgos, Meneses de Campos, en Palencia, y Ávila. En esta última ciudad, intervendrá frente a la estatua de Adolfo Suárez y luego se acercará a la Iglesia de San Pedro como nazareno.

La procesión de los Estudiantes ha quedado incluida en la caravana electoral del candidato, que el Jueves Santo se abstendrá, como le ha pedido la Congregación de Mena, de asistir en Málaga al traslado del Cristo de la Buena Muerte, pero que tiene previsto acudir a otros actos religiosos de la Semana Santa andaluza.