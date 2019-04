Vicente Urquía, próximo alcalde de Ábalos: «No sabía que iba a ser tan rápido» El miembro de la Ejecutiva y exconcejal logroñés aceptó el encargo del PSOE regional para liderar la lista del municipio y no ha habido otras candidaturas MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Miércoles, 24 abril 2019, 10:40

«Nadie es alcalde hasta que no coge la vara», señala el socialista Vicente Urquía, quien se convertirá el 15 de junio en primer edil de Ábalos sin necesidad de pasar por las urnas porque no se han presentado otras listas a las próximas municipales del 26 de mayo. Así, con prudencia, reconoce que este mismo lunes esta situación no entraba en sus previsiones de futuro. «No sabía que iba a ser tan rápido esto», señala, con lo que «tendré que acelerar un poco todo lo que tenía pensado».

La lista la conforman personas de la localidad, pero ninguna de ellas quería liderar la candidatura, refiere quien fue concejal de Logroño entre 1995 y 2015, con responsabilidades de gobierno, en concreto en materia de Hacienda, entre 2007 y 2011. Por ello, el ahora miembro de la Ejecutiva regional y asesor del grupo municipal logroñés recibió la llamada del secretario de Organización del PSOE regional, Francisco Ocón, para proponerle la tarea y él aceptó el encargo de su formación. «Soy muy de partido», alega. Y sí, es la primera vez que aparece en una lista que no es la de la capital.

Lo primero, ahora, es hablar con sus compañeros y establecer las prioridades para potenciar un pueblo que conoce y que «tiene un gran futuro». Hombre de números, ya le ha echado un vistazo al presupuesto, que es de unos 670.000 euros. «Tiene unas posibilidades de futuro importantes y, en la medida que pueda ayudar, pondré mis conocimientos a su servicio».