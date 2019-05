La Junta Electoral de Zona declara válido un voto nulo y el PP obtiene la alcaldía de San Torcuato La papeleta de la discordia presentaba un par de garabatos pequeños en la esquina inferior derecha del papel ÓSCAR SAN JUAN Miércoles, 29 mayo 2019, 14:21

Finalmente no fue necesario el azar para deshacer el empate electoral en la población de San Torcuato. Partido Popular y Ciudadanos presentaban un empate a 23 votos en el segundo y tercer concejal de los tres que había un juego. Sin embargo, el único voto nulo declarado en la mesa del municipio riojalteño en la jornada del pasado domingo, ha sido lo que ha decidido su alcadía.

La Junta Electoral de Zona ha establecido por un resultado de tres votos a favor y dos en contra que la papeleta es válida, por lo que las populares Silvia Muñoz y Mercedes Ruiz conseguían cada una un voto más, y rompían el empate con Ciudadanos.

La papeleta de la discordia presentaba un par de garabatos pequeños en la esquina inferior derecha del papel, algo que fue considerado por la Junta como «algo consciente pero no intencionado y que no trasciende en la intervención de voto». Al parecer los garabatos fueron realizados porque el bolígrafo no tenía suficiente tinta.

La Directora de Política Local, Raquel Sáenz, que junto a la alcaldesa en funciones de San Torcuato, Silvia Muñoz, estuvieron presentes en la decisión, siendo ellas mismas las responsables de la solicitud de la revisión, manifestaba tras la decisión que, «se ha hecho justicia».