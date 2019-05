«España es una excepción en Europa» Urbán (segundo por la derecha, junto a Cámara), contempla la escultura de Cenzano a las mujeres de negro en La Barranca. / Justo Rodriguez El candidato europeo de Unidas Podemos visita el cementerio civil La Barranca DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 10 mayo 2019, 18:34

El europarlamentario y candidato a las elecciones europeas por Unidas Podemos Miguel Urbán visitó ayer el cementerio civil La Barranca, en Lardero, acompañado de Laura Bravo, candidata de UP a la Alcaldía de esta localidad, y Raquel Romero, aspirante a la presidencia del Gobierno de La Rioja, así como de otras personalidades como Henar Moreno, Kiko Garrido, Jesús Vicente Aguirre y Paco Marín. La Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica ejerció de anfitriona durante la visita.

Miguel Urbán defiende en Lardero la necesidad de «exhumar el franquismo de nuestras instituciones; tenemos un déficit democrático»

Laura Bravo propuso dar «visibilidad a La Barranca» y crear un centro de interpretación, así como también reclamó «protección frente a los actos vandálicos». Raquel Romero apostó por «honrarlo y respetarlo». Miguel Urbán, responsable de Memoria Histórica de UP, declaró que «España es una excepción en Europa, somos el único país que no ha podido juzgar a su dictadura y estamos trabajando para que se pueda juzgar los crímenes del franquismo aquí, en nuestro país». «Se está debatiendo mucho si sacar o no a Franco del Valle de los Caídos, nosotros lo que queremos es exhumar el franquismo de nuestras instituciones; todavía tenemos un déficit democrático, 40 años después», advirtió Miguel Urbán.

«El Valle de los Caídoses el mayor mausoleo al fascismo del mundo», denuncia Miguel Urbán

«Hay diputados europeos que no sabían que existía el Valle de los Caídos, que es el mayor mausoleo al fascismo del mundo. Algunos pensaban que se había derribado durante la transición», reveló Urbán. En cuanto a la Ley de Memoria Histórica y su incumplimiento, o cumplimiento parcial, también en La Rioja, el candidato europeo de UP expuso que «Logroño no es una excepción, por desgracia es una norma en el conjunto del estado, y estamos viendo cómo PP y Cs, utilizando a Vox, están tratando de revertir lo hecho en Andalucía».