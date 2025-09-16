Von der Leyen promete financiación para la interconexión entre España y Francia

Un año después de la presentación del informe de Competitividad elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, Europa enfrenta grandes desafíos. « ... Incluso mayores de los que había hace un año», según el político italiano. La brecha de competitividad de las empresas europeas frente a las norteamericanas y las chinas se ve reforzada por el alto precio de la energía en Europa. Frente a esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido «intervenir con financiación» para impulsar interconexiones eléctricas como la de Francia y España y eliminar los «cuellos de botella» que dificultan la integración energética de la Unión Europea (UE).

«Nuestros precios energéticos siguen siendo demasiado elevados, demasiado volátiles y demasiado dispares», ha destacado la política alemana durante su intervención en la conferencia 'Un año después del informe Draghi'. Esto provoca que la energía cueste tres veces más en algunos Estados miembros. El Ejecutivo comunitario ya tiene identificados los cuellos de botella y Von der Leyen ha prometido financiación para acabar con ellos.

Más concretamente, ha mencionado el «aislamiento» de Irlanda y el proyecto de la Bahía de Bizkaia «para doblar la capacidad entre Francia y España» y ha lamentado que «las redes nacionales siguen sin estar bien integradas». La presidenta de la Comisión es consciente de los desafíos que enfrenta la UE, que debe completar su Mercado Único ya que las barreras actuales impiden el crecimiento de las empresas europeas a nivel transnacional. «Debemos hacerlo urgentemente. Es por eso que hemos elaborado una hoja de ruta para 2028».

Las empresas europeas también deben acelerar su camino hacia la descarbonización para que otros competidores como China no ganen la carrera verde a la UE. «Es por esto que debemos impulsar masivamente nuestras inversiones públicas y privadas en este ámbito», ha subrayado Von der Leyen, quien ha asegurado que Bruselas pondrá el foco en los sectores estratégicos.

Bruselas ha anunciado su intención de dedicar 400.000 millones de euros a un Fondo de Competitividad para que las empresas europeas puedan competir con las estadounidenses y las chinas, en el marco de su nuevo presupuesto multianual. Sin embargo, en su informe, Draghi estimaba que será necesaria una inversión de 800.000 millones, el doble de la estipulada por la Comisión. En su discurso, el expresidente del BCE siguió esa misma línea, apuntando que «nuestro modelo de crecimiento se está desvaneciendo, las vulnerabilidades se amontonan y no hay un camino claro para lograr las inversiones y financiación que necesitamos».