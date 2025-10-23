LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pdro Sánchez en el Consejo Europeo, en Bruselas. AFP

Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo

La Comisión Europea planea elaborar un plan de vivienda asequible mientras fuentes diplomáticas recuerdan que se trata de una competencia nacional

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:26

Comenta

La crisis de la vivienda en Europa se trata este jueves por primera vez en la cumbre de líderes europeos en Bruselas. El presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado a su llegada que España pedirá «que desde Europa se articulen medidas legales para poner freno a la compra de vivienda que no sea para uso residencial y que la UE nos dé palancas para actuar en zonas tensionadas por la presión del turismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  2. 2 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  3. 3 Un lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  6. 6

    Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones
  7. 7

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  8. 8 La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla
  9. 9 Sofocado un incendio en Pradoviejo
  10. 10

    Educación estudió 43 casos de acoso el curso pasado, 19 más que hace un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo

Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo