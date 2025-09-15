LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manifestación por le derecho a la vienda. EP

El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluirá esta medida para viviendas protegidas, además de nuevos incentivos para la compra en zonas rurales

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21

El Gobierno vuelve a situar la vivienda en el foco de la legislatura, en un momento en el que acceder a un alquiler o a ... una hipoteca se ha convertido en misión casi imposible con precios disparados que ya superan los niveles de la burbuja inmobiliaria. En este escenario, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluirá una nueva ayuda para el alquiler con derecho a compra que estará dotada con 30.000 euros por persona, destinada a los más jóvenes y solo para las viviendas de protección oficial.

