LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de un grado de formación profesional, en clase María Guerra

La mitad de las ofertas de empleo se dirigen a titulados en formación profesional

El número de empresas que solicitan este perfil de trabajador se dispara en los dos últimos años y ya se necesitan más del doble que universitarios

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:44

La Formación Profesional se asienta en España como un motor de empleabilidad. Los departamentos de recursos humanos de las empresas buscan estudiantes con este nivel ... formativo para reforzar sus plantillas y casi la mitad de las nuevas ofertas de empleo publicadas busca estos perfiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  5. 5

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  6. 6

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  7. 7 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  8. 8 El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit
  9. 9

    «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»
  10. 10

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La mitad de las ofertas de empleo se dirigen a titulados en formación profesional

La mitad de las ofertas de empleo se dirigen a titulados en formación profesional