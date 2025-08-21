LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jubilado pasea por un parque. Virginia Carrasco

La incorporación de los jóvenes al mercado laboral solo cubrirá un tercio de las jubilaciones en la próxima década

Entre 2026 y 2035 llegarán a España 4,6 millones de extranjeros pero la oferta de competencias no se ajusta a los perfiles que requerirán muchas vacantes

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:21

No hay relevo generacional. El desafío demográfico al que se enfrenta España por la baja natalidad, el envejecimiento de la población y la fuga de ... talento cualificado está ampliando la brecha entre el número de jubilados y el de trabajadores que deben pagar estas pensiones a pasos agigantados. En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán se incorporarán al mercado laboral. Es decir, que solo se cubrirán un tercio de estas salidas, según un informe de la Fundación Adecco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque continúa activo en el interior y solo está controlado fuera
  2. 2 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  3. 3

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  4. 4 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  5. 5 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  6. 6 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  7. 7 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  8. 8 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  9. 9 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La incorporación de los jóvenes al mercado laboral solo cubrirá un tercio de las jubilaciones en la próxima década

La incorporación de los jóvenes al mercado laboral solo cubrirá un tercio de las jubilaciones en la próxima década