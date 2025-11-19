LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Funcionarios de la Agencia Tributaria. R. C.

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Los sindicatos rechazan esta propuesta que implica un incremento fijo del 4% entre este año y el que viene y otro 6% en los dos siguientes ejercicios

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

El Gobierno ha puesto encima de la mesa, por fin, su propuesta de subida del sueldo de los funcionarios: ofrece elevar el salario de más ... de tres millones de trabajadores públicos un 10% fijo para el periodo 2025 a 2028, según informa CSIF tras la reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  2. 2 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  5. 5

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
  6. 6 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  7. 7

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  8. 8 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  9. 9 ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa
  10. 10

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028