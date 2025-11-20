El Gobierno eleva su oferta de subida salarial para los funcionarios al 11% en cuatro años

El Gobierno ha mejorado mínimamente la oferta de subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios: propone un incremento del 11% a ... repartir en cuatro años, durante el periodo 2025 a 2028. El aumento para este año (que se abonaría, por tanto, de forma retroactiva) y el que viene se mantiene en un tope del 4%, con el objetivo de no superar el techo de gasto.

Esto es precisamente lo que menos les gusta a los sindicatos, este alza más moderada para estos dos primeros años que aboca a los empleados públicos a una nueva pérdida de poder adquisitivo, puesto que la inflación este año ya está en el 3,1% y el que viene se estima que rondará el 2,4%, con lo que podrían perder cerca de punto y medio de capacidad de compra.

Así lo denunció este jueves CSIF tras la nueva reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública. «La oferta sigue siendo insuficiente porque condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo que se acumula a lo perdido desde los recortes de 2010», recalcaron. No obstante, valoraron el punto adicional ofrecido por el Ejecutivo y le emplazaron a «poner el acento» en la subida de 2025 y 2026 «por seguridad jurídica».

Pese a que la secretaria de Estado les aseguró «que no hay plan B» y les emplazó a dar una respuesta a los negociadores, los sindicatos seguirán negociando por sacar otra mejora en la nueva reunión que se celebrará el próximo lunes.