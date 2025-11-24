LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de funcionarios. E. P.

Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Los sindicatos están muy cerca de dar su apoyo tras ofrecerles el Gobierno pagarles ya en diciembre un 2,5% de ese alza con carácter retroactivo desde enero

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

El Gobierno está muy cerca ya de cerrar un acuerdo con los sindicatos que supondrá una subida salarial del 11% para los funcionarios durante los ... próximos cuatro años, lo que implicará que los más de 3,5 millones de trabajadores públicos ganen unos 4.600 euros más en 2028. Así, el sueldo medio para un funcionario escalará hasta los 44.536 brutos al año, que, repartidos en las catorce pagas tradicionales, se traducirá en una nómina mensual de 3.181 euros, todo un récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  6. 6

    Con aroma a fútbol histórico
  7. 7 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  8. 8

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  9. 9 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  10. 10

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%