Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

El Gobierno está muy cerca ya de cerrar un acuerdo con los sindicatos que supondrá una subida salarial del 11% para los funcionarios durante los ... próximos cuatro años, lo que implicará que los más de 3,5 millones de trabajadores públicos ganen unos 4.600 euros más en 2028. Así, el sueldo medio para un funcionario escalará hasta los 44.536 brutos al año, que, repartidos en las catorce pagas tradicionales, se traducirá en una nómina mensual de 3.181 euros, todo un récord.

Son 328 euros más cada mes (sin descontar impuestos ni cotizaciones, eso sí), puesto que en la actualidad el salario medio de un trabajador público con un contrato a jornada completa se sitúa en 2.853 euros, 39.943 euros brutos al año. Estos datos se extraen de la estadística de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó hace apenas diez días el INE con datos de 2024, aunque son los mismos para este ejercicio puesto que tienen sus sueldos congelados a la espera de que se alcance un acuerdo.

Pero el Ministerio de Función Pública dio este lunes un paso más de cara a alcanzar un pacto con UGT, CC OO y CSIF, aunque, finalmente, el sí de los sindicatos se retrasará al menos hasta el próximo miércoles por la tarde, cuando volverá a celebrarse una nueva reunión.

El Ejecutivo fue incapaz de arrancar el apoyo unánime de los sindicatos este lunes pese a un encuentro que duró más de cinco horas y se alargó hasta las 9.30 de la noche. Sin embargo, sí hizo dos concesiones a las organizaciones de trabajadores en aras a agilizar un pacto que se ve cada vez más cercano. La primera, que la subida del 11% hasta 2028 –que sería del 11,5% si se toman los ajustes derivados del deslizamiento de tablas salariales– sea fija y no haya ningún tipo de variable (algo que no había concretado con claridad). Y, en segundo lugar, el Gobierno les ofrece ahora abonarles en diciembre un 2,5% del incremento plurianual de su propuesta, en este caso con carácter retroactivo por la parte de mejora que les correspondería obtener por 2025.

La brecha se agranda

Con ese adelanto y otras modificaciones en materia de permisos, promoción interna, mejora asistencial (Muface), conciliación y clasificación profesional, entre otras, CSIF se mostró dispuesto a aceptar un posible acuerdo. No obstante, fuentes de la central aseguraron que consultarán con sus órganos internos cualquier pacto y advirtieron de que tratarán de apurar la negociación hasta el último momento.

Se trata del sindicato que se ha mostrado más beligerante, puesto que UGT ya dio el visto bueno a la subida del 11% el pasado miércoles y CC OO manifestó que la veía con buenos ojos.

La negociación se abrió de manera formal hace una semana, cuando el Gobierno ofreció un aumento del 10% hasta 2028 que rechazaron los sindicatos. Ante su indignación, López movió ficha y tan solo un día después puso encima de la mesa 2.000 millones más al elevar la subida al 11%.

En todo caso, esa mejora salarial contribuirá, previsiblemente, a agrandar aún más la brecha entre la remuneración de los asalariados y la de los trabajadores del sector público, ya que es complicado que en estos años los sueldos medios se eleven más de este 11%. En la actualidad hay una diferencia de casi 11.000 euros brutos al año entre lo que cobra de media un funcionario frente a lo que recibe un trabajador de una empresa a jornada completa.