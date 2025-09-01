LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con un destornillador en Calahorra
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. E. P.

Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo

La vicepresidenta segunda confía en que la renta más baja vuelva a quedar exenta del pago del IRPF en 2026 después de la polémica de este año con Hacienda

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:39

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comienza con fuerza el nuevo curso y no quiere perder más tiempo para ponerse manos a la obra en las ... tareas que tiene por delante, como la de negociar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Así, si en julio anunció su intención de un nuevo incremento pese al rechazo de la patronal, este lunes, 1 de septiembre, ha dado un paso más y avanzó que convocará «de inmediato» a la comisión de expertos, que es la encargada de establecer la franja de subida para el año que viene en función de una serie de variables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Laurel ya no es lo que era
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3 Apuñalan a un joven con un destornillador tras el fin de las fiestas de Calahorra
  4. 4

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  5. 5 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  6. 6 Ciclistas por la carretera, cambios de ropa en los coches... las estampas que deja La Vuelta
  7. 7

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  8. 8

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  9. 9

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  10. 10

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo

Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo