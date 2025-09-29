LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo EP

Cuerpo abre un nuevo frente con Díaz al poner en duda la aprobación del registro horario de forma urgente

La vicepresidenta anunció el viernes que el endurecimiento del control de la jornada iba a tratarse en el Consejo de Ministros de mañana para tramitarlo sin que pase por el Congreso

C. P. S.

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:26

El endurecimiento del registro de la jornada laboral puede abrir otra grieta en el Gobierno de coalición y, más concretamente, producir un nuevo choque entre ... la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Si ya tuvieron una dura batalla en la medida estrella de Díaz -que frustró el Congreso recientemente- como es la reducción de la jornada, Cuerpo ha enfriado el hecho de que mañana vaya al Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario en España, tal y como anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

