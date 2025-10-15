LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stellantis realizará la mayor inversión de su historia en Estados Unidos. Reuters

Stellantis anuncia una inversión de 12.000 millones en EE UU, la mayor de su historia

El grupo automovilístico quiere aumentar la producción un 50% en el mercado estadounidense con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y evitar así los aranceles

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:05

Comenta

12.000 millones de euros. Es la cifra que invertirá el grupo automovilístico Stellantis para expandirse en el mercado estadounidense. Así lo ha anunciado este ... miércoles la multinacional (que engloba 14 marcas diferentes), que con este plan de inversión, el más grande de toda su historia en territorio norteamericano, ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos, así como la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. En este caso, Stellantis estará presente en marcas con gran recorrido en suelo estadounidense como son Chrysler, Dodge, Jeep o Ram.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  4. 4

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  5. 5 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  6. 6

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  9. 9 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  10. 10 Una movilización propalestina con calificativo de huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Stellantis anuncia una inversión de 12.000 millones en EE UU, la mayor de su historia

Stellantis anuncia una inversión de 12.000 millones en EE UU, la mayor de su historia