LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari Imanol Pradales durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid EFE

El Gobierno vasco da un espaldarazo a BBVA en la recta final de la opa

El lehendakari Imanol Pradales defiende la necesidad de fusiones en un momento geopolítico «tan complejo» como el actual

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:48

Comenta

El lehendakari vasco Imanol Pradales señaló este miércoles que es «obvia» la necesidad de «una cierta consolidación» en el ámbito financiero y en Europa. Es ... un mensaje que trasladó en el Fórum Europa celebrado en Madrid. Imanol Pradales insistió en que «nadie lo pone en duda, porque se necesita «un sector financiero fuerte y competitivo en el conjunto de la Unión Europea». Sobre todo, en un momento geopolítico «tan complejo» como el actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmovilizado un camión en el casco urbano de Logroño tras dar positivo el conductor
  2. 2 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Siete detenidos por explotación laboral de 45 trabajadores en situación irregular, tres de ellos menores, en La Rioja Baja
  5. 5 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años
  6. 6 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  7. 7

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  8. 8

    Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN
  9. 9 Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025
  10. 10

    El director general de Calidad Ambiental gana la plaza de gerente del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno vasco da un espaldarazo a BBVA en la recta final de la opa

El Gobierno vasco da un espaldarazo a BBVA en la recta final de la opa