Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Por definición, la pensión de jubilación es un derecho de todos los trabajadores a percibir una prestación económica vitalicia al finalizar total o parcialmente su ... vida laboral, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos. Sin embargo, su cuantía varía en función de los años cotizados y del género del cotizante. En el caso de las mujeres, la pensión se sitúa un 30,4% por debajo de la que perciben los hombres y, además, ellas se jubilan de media diez meses más tarde.

La brecha de género no solo se percibe en las oficinas y en los puestos de trabajo, sino que también se traslada a los hogares una vez alcanzado el retiro laboral. No obstante, la distancia se ha reducido ligeramente en los últimos años, según un estudio del Instituto Santalucía. En dos décadas, la diferencia entre la pensión de jubilación de hombres y mujeres se ha reducido en casi nueve puntos porcentuales, y la tendencia es a continuar con esta línea descendente, dado que en las nuevas altas la distancia se reduce hasta el 17,5%. «Esto refleja una clara tendencia a la convergencia gracias a la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, la reducción de la brecha salarial y las medidas correctoras del sistema de pensiones», señalan los autores de la investigación. «Aunque los datos muestran que las mujeres han avanzado en el acceso y en la cuantía de las pensiones de jubilación, la situación de desventaja sigue siendo una realidad», añade José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía.

En concreto, la pensión media de jubilación femenina es de 1.196,65 euros al mes, frente a 1.719,06 euros en el caso de los hombres. «Siguen percibiendo de media una cuarta parte menos que los hombres en sus pensiones de jubilación», advierten los investigadores.

Otro dato relevante es la diferencia de género en el momento del retiro. De media, las mujeres se jubilan diez meses más tarde que los hombres. Según los autores, una de las razones principales es que tienen carreras laborales más cortas y, en consecuencia, «más dificultades para cumplir los requisitos de acceso a la jubilación anticipada», recoge el documento elaborado por el instituto de la aseguradora.

La brecha de género también se refleja en las nuevas condiciones de acceso a la jubilación, a pesar de la reforma de la anticipada, parcial y demorada. Aunque la jubilación a la edad ordinaria es la más común, las mujeres (67,8%) recurren a esta modalidad con mayor frecuencia que los hombres (53,6%). En cambio, en el caso de la jubilación anticipada, «también existe un claro impacto de género», pues el porcentaje de hombres que se acogen a esta modalidad, en sus distintas variantes, supera en 11,5 puntos porcentuales al de las mujeres.

Además, un 17,6% de las mujeres pensionistas perciben más de una pensión, frente al 3,5% de los hombres, generalmente combinando jubilación y viudedad. Esta diferencia responde tanto a la mayor esperanza de vida femenina como a la creciente presencia de mujeres con derecho a una pensión contributiva propia.