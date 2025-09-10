LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manu Cecilio

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las nuevas jubilaciones reducen a la mitad la brecha de género en las nóminas de las personas jubiladas

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:59

Por definición, la pensión de jubilación es un derecho de todos los trabajadores a percibir una prestación económica vitalicia al finalizar total o parcialmente su ... vida laboral, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos. Sin embargo, su cuantía varía en función de los años cotizados y del género del cotizante. En el caso de las mujeres, la pensión se sitúa un 30,4% por debajo de la que perciben los hombres y, además, ellas se jubilan de media diez meses más tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  3. 3 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  4. 4 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  5. 5 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  6. 6

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  7. 7

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  8. 8 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  9. 9

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  10. 10

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión