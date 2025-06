La Reserva Federal de EE UU no cede ante Trump y mantiene los tipos de interés

Sin sorpresas. La Reserva Federal de EE UU (Fed) no se doblega ante la presión de Donald Trump y este miércoles decidió mantener los tipos ... de interés entre el 4,25% y el 4,5%, en un momento de mayor incertidumbre sobre el impacto final de los aranceles y la renovada tensión geopolítica sobre la economía del país.

El presidente del organismo, Jerome Powell, dejó claro que la postura de la institución sigue siendo la de «esperar y ver» antes de tomar cualquier decisión, ahora que el mercado laboral sigue mostrando solidez y aún persisten dudas sobre la evolución de la inflación. Es más, los miembros de la Fed actualizaron sus proyecciones económicas y prevén menos crecimiento para este año (un 1,4%) y más inflación (3%) que en sus estimaciones de marzo, antes de que se concretase la guerra arancelaria.

Powell decidió hacer oídos sordos a las polémicas palabras con las que el presidente de EE UU se refirió a su figura este mismo miércoles. «Tenemos a una persona estúpida que probablemente no recortará los tipos», apuntaba Trump horas antes de la decisión de la Fed. «No es una persona inteligente, pero le está costando una fortuna al país. Así que él se va en unos nueve meses, afortunadamente será destituido», insistió. «¿Puedo nombrarme a mí mismo? Haría un trabajo mucho mejor que esta gente», añadió el presidente de EEUU.

Pero ni por esas. El llamado 'gráfico de puntos' –en el que los miembros de la Fed sitúan sus previsiones de tipos de interés– deja claro que la presión desde la Casa Blanca no influirá, al menos de momento, en sus próximas decisiones. Yaunque Powell indicó en rueda de prensa que «llegará un momento en el que los recortes serán adecuados», no especificó cuándo. Solo hay que observar el mencionado gráfico para comprobar que no será pronto: la mayoría de miembros de la institución apuesta por ninguna bajada, por solo una o, como mucho, dos –de 0,25 puntos cada una– a lo largo de este año.

.

Previsiones

Cabe recordar que el último dato interanual de precios de mayo alcanzó el 2,4%, desde el mínimo de abril en el 2,3%. «El potencial impacto negativo sobre la inflación de la incertidumbre regulatoria sobre el establecimiento de tarifas comerciales, más el reciente repunte del precio del crudo como consecuencia del conflicto bélico de Israel con Irán, son factores que no ayudan a tener confianza en que la inflación está bajo control en EE UU«, apunta Luis Merino, de SantaLucía Asset Management.

El mercado descuenta que en la próxima reunión de julio tampoco se moverán los tipos. Pero el consenso difiere más en lo que ocurrirá a partir de septiembre. «La incertidumbre sugiere que, por el momento, la mejor respuesta de la Fed es esperar a que el impacto de los aranceles se manifieste en los datos de precios y actividad. esperamos dos recortes de tipos este año (septiembre y diciembre), pero los riesgos se inclinan hacia uno solo, a finales de año», apunta Paolo Zanghieri, economista senior en Generali Investments.

«En nuestra opinión, hay mucho margen para reducir los tipos hasta el 3% en los próximos 12-24 meses y esperamos que se produzcan dos recortes de un cuarto de punto a finales de este año», apuntan los analistas de Federated Hermes. «El momento más probable será septiembre y diciembre, y esperamos que la Reserva Federal prepare la mesa para estos recortes en sus reuniones del FOMC de junio y 30 de julio, así como en su cumbre de Jackson Hole que se celebra del 21 al 23 de agosto», insisten.

Tal y como indicó Powell, todo dependerá de los datos que se vayan conociendo en torno al impacto de la tensión comercial y geopolítica en la economía. «Desde una perspectiva macroeconómica, el canal principal de transmisión de esta crisis es el energético», señala Max Stainton, Estratega Senior de Macroeconomía Global de Fidelity Internacional. «El aumento del precio del crudo podría generar un nuevo impulso estanflacionario en EE UU, complicando aún más la labor de la Reserva Federal, que ya enfrenta presiones por otras disrupciones de oferta», añade.