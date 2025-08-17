LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lingotes de oro fabricados por la planta de Oegussa en Viena Reuters

El oro y la plata seducen a los inversores y ya son más rentables que las bolsas

El metal amarillo se mantiene en máximos y con potencial alcista incluso después de que Trump descartase gravar la compra de lingotes

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

Los metales preciosos se han convertido en uno de los activos más rentables de este 2025 marcado por la incertidumbre sobre el crecimiento y la ... guerra arancelaria de Donald Trump. Sin embargo, tanto el oro como la plata parecen haber ido un paso más allá de su tradicional condición de 'activo refugio', consolidándose como una verdadera alternativa a las bolsas globales, que también resisten en máximos en una correlación de subidas -entre el oro y la renta variable- que suele ser poco habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2

    Historia de una escalera sin historia
  3. 3

    Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero
  4. 4 Descubriendo los entresijos de los bares de Logroño
  5. 5

    Tomás, Jonathan y un futuro construido desde Logroño
  6. 6

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  7. 7

    La receta riojana que convence a los residentes de Medicina y Enfermería
  8. 8

    Medio siglo de portadas en La Glorieta
  9. 9

    El corazón de Kenia late en Torrecilla
  10. 10

    El Tudelano se muestra más equipo que la SD Logroñés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El oro y la plata seducen a los inversores y ya son más rentables que las bolsas

El oro y la plata seducen a los inversores y ya son más rentables que las bolsas