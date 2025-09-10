LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen extgerior del edificio del Nasdaq en Nueva York. Afp

Oracle desata la locura en Bolsa con una subida del 30% ante su firme apuesta por la IA

El fuerte repunte de los títulos de la tecnológica disparan la fortuna de su fundador, Larry Ellison, a punto de superar a Elon Musk como hombre más rico del mundo

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:53

Jornada de infarto para los valores tecnológicos en Wall Street. Y esta vez no llega de la mano de Nvidia. El gigante tecnológico Oracle se ... dispara más de un 30% en los futuros tras anunciar unos resultados que, pese a quedarse por debajo de lo esperado, han deparado una grata sorpresa para el mercado: un espectacular crecimiento en su cartera de pedidos gracias a los contratos firmados con grandes clientes como Amazon, Alphabet, Microsoft y OpenAI, todos ellos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3 Programa completo de San Mateo
  4. 4 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  5. 5 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  6. 6

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  7. 7 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  8. 8

    El nuevo curso despega en La Rioja
  9. 9 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Oracle desata la locura en Bolsa con una subida del 30% ante su firme apuesta por la IA

Oracle desata la locura en Bolsa con una subida del 30% ante su firme apuesta por la IA