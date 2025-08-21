LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, caminan juntos, antes de la conferencia anual sobre política monetaria de la Fed de Kansas City, en Jackson Hole, Wyoming Reuters

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

El diagnóstico que haga Powell este viernes en el evento de banqueros centrales en Jackson Hole marcará la deriva de la política monetaria a nivel global

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:53

El futuro de la política monetaria global se decide en las Montañas Rocosas. Jackson Hole, en el idílico valle de Wyoming (EE UU), es el ... escenario en el que todos los agostos por estas fechas acoge la reunión informal de los principales banqueros centrales del mundo durante cuatro días para abordar asuntos que influyen en la economía global y se lanzan distintos mensajes en clave de política monetaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio del Ecoparque que continuaba activo en el interior
  2. 2 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  3. 3

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  4. 4 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  5. 5 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  6. 6 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  7. 7 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  8. 8 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  9. 9 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump