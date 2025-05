Los inversores huyen de la deuda americana tras la rebaja de rating de Moody's

Vuelve la tensión al mercado de deuda americana. La decisión de la agencia Moody's de arrebatar el rating 'Triple A' (la nota más alta) ... a este mercado ha sido la excusa perfecta para que los inversores demuestren su desconfianza en la economía del país, en plena incertidumbre por el riesgo de desaceleración ante el impacto de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump.

Los expertos coinciden en que la opinión de las agencias de rating dejó hace tiempo de ser una guía para el mercado (tras la polémica figura de estas firmas durante la anterior crisis financiera). Pero sus valoraciones sí son tenidas en cuenta, junto a otros muchos factores, a la hora de tomar decisiones de inversión. Algo que se está dejando notar especialmente en la evolución de los bonos a más largo plazo de EE UU.

La desconfianza sobre la economía estadounidense ha provocado una nueva ola de ventas en el mercado de renta fija que ha hundido el precio de los bonos, disparando su rentabilidad (que se mueve de manera inversa) por encima del 5%. Es la primera vez desde 2023 que se rebasan esos niveles en un sector que ya obligó a Donald Trump a dar marcha atrás en su agresiva política arancelaria.

El motivo es evidente. Los bonos son emisiones que los Estados o las empresas utilizan para financiarse en el mercado. Y la rentabilidad marca lo que exigen los inversores para comprar esa deuda. Es decir, cuanto más alta, peor para colocar las emisiones a precios razonables y peor también para la evolución de la deuda.

«La rebaja de Moody's no sorprende y no es probable que tenga un impacto significativo en sí misma, pero se produce en un entorno ya de por sí delicado y recuerda a la comunidad inversora una vez más que la dinámica fiscal actual de EE UU no es sostenible a largo plazo», apunta Dario Messi, responsable de análisis de renta fija en Julius Baer.

La agencia crediticia atribuyó la medida a los elevados déficits fiscales en el país, que han provocado un fuerte aumento de la deuda pública en la última década, y a unas ratios de pago de intereses relativamente altas.«Si bien no es la razón principal, la rebaja se suma a la lista de argumentos por los que los inversores no deberían entusiasmarse demasiado con la exposición a la duración en este momento», añaden los expertos.

Los bonos a diez años -principal referencia del mercado- también superan ya el 4,5%, como en los momentos más tensos del mes abril, en pleno estallido de la tensión comercial. La huida de activos que hasta hace bien poco eran considerados como un refugio frente a las turbulencias también se deja notar en el dólar, que vuelve a perder posiciones frente al resto de principales divisas. El cruce con el euro se sitúa en 1,12 dólares, con una caída del 0,7% para el billete verde.