Indra vuela a máximos en Bolsa tras subir un 120% tras su giro estratégico

Clara Alba Domingo, 20 de julio 2025, 00:08 Comenta Compartir

Indra vive su mejor momento en Bolsa. No hay valor capaz de superar a la firma, que este año acumula una espectacular revalorización del 123%, ... duplicando su cotización desde los 17 euros en los que cerró 2024 a los 38 actuales. Sus títulos cotizan cerca de máximos históricos con un valor total de mercado de 6.800 millones, lo que implica haber sumado algo más de 3.800 millones en lo que va de ejercicio. Pero, ¿qué hay detrás de este fulgurante comportamiento, que prácticamente no tiene precedentes? Parece claro que el mercado ha respaldado la elección de Escribano para dirigir la sociedad. Pero el verdadero empujón bursátil ha llegado con la renovada orientación del grupo al sector defensa, en plena ebullición en Europa y dejando en un segundo plano su histórica exposición al negocio de IT.

Eso, sumado a una especialización cada vez mayor –la firma anunció recientemente la creación de Indra Weapons and Ammunitions para posicionarse en el sector armamentístico–, seguirá atrayendo el interés de los inversores. La gran pregunta ahora es hasta cuándo, ante unas buenas perspectivas que, tal vez, ya han sido recogidas en el precio de sus acciones. «Los presupuestos de defensa seguirán aumentando de forma sistemática en los próximos años, con un impacto directo en la revalorización de compañías europeas claves», explica Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad. «Este movimiento no se limita a una reconfiguración táctica. Es estructural y de largo recorrido», añade. Y señala que «no puede afirmarse aún que los valores del sector estén caros». Dos de los grandes inversores a nivel global también consideran que todavía no ha llegado el momento de la retirada. Morgan Stanley acaba de disparar el precio objetivo de Indra desde los 21,5 euros por acción –que ya habían quedado muy desfasados– hasta los 47 euros por acción, lo que supone un 23% de potencial alcista frente a su precio actual. «Creemos que el mercado aún no está dando todo el crédito al negocio de defensa de Indra, que ha presentado un crecimiento de ingresos en torno al 25% en los últimos dos años», explica en su informe el banco estadounidense. «Incluso asumiendo que España gastará el 2% del PIB en defensa hasta 2030, se reduciría el tiempo para compensar los últimos 30 años de subinversión a 6 años y se incrementaría el mercado potencial en un 50%», añaden. Bank of America es el otro gigante de la inversión que ha elevado el precio objetivo de Indra recientemente, de 36,5 euros a 41,90 euros por título. La firma cree que se podría batir esa marca, a no ser que «las elevadas valoraciones impongan una tasa de retorno más alta para las fusiones y adquisiciones o ante la posible dilución del margen si adquiere empresas de defensa más allá del sector de la electrónica». También mencionan «los riesgos relacionados con el cierre de la adquisición de Hispasat». Pero la perspectiva es buena, con una notable evolución de su cartera de pedidos tras un incremento del 18% en sus ingresos por el negocio de defensa. En todo caso, hay voces que llaman a la prudencia debido al posible conflicto de intereses por la adquisición de EM&E. «Aunque la operación tiene sentido desde el punto de vista de negocio, parece que hay algunos consejeros independientes que no están convencidos de la misma. Eso, junto a la creación de esta comisión, parece dejar claro que la operación se alargará», señalan los analistas de XTB. Y eso podría pesar en la evolución en Bolsa de la que puede pasar a ser la mejor de toda la historia de la compañía en el mercado español.

Temas

europa

España

Bolsa