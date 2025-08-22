LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

El Ibex cierra en máximos desde 2007 tras sumar un 0,8% en su tercera semana de subidas

Las bolsas reaccionan positivamente al anuncio del presidente de la Reserva Federal de inminentes bajadas de los tipos de interés en EE UU

E. Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57

Las bolsas europeas reaccionaron muy positivamente a las palabras del presidente de la Fed después de que se haya abierto la puerta a un ... recorte de los tipos de interés que impulse la economía. En España el Ibex cerró su tercera semana consecutiva de subidas y toca máximos de 2007. El selectivo español se revalorizó un 0,8% más este viernes hasta rozar los 15.400 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  3. 3

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  4. 4

    Una app que no sabes usar
  5. 5 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  6. 6 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  7. 7

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  8. 8

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  9. 9 Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña en Haro
  10. 10 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ibex cierra en máximos desde 2007 tras sumar un 0,8% en su tercera semana de subidas

El Ibex cierra en máximos desde 2007 tras sumar un 0,8% en su tercera semana de subidas