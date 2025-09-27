LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa del pasado martes tras el Consejo de Ministros EFE

España recupera la máxima calificación de solvencia de la deuda soberana por primera vez desde la crisis financiera

Las agencias Moody's y Fitch toman el testigo de S&P e inciden en la resiliencia de la economía española y la baja exposición a los aranceles estadounidenses

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:49

Tres de tres. Las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch mejoraron este viernes su nota a España por la solvencia de la deuda ... soberana siguiendo. De esta forma, la economía española recibe la tercera mejora de rating en menos de un mes tras la que recibió de S&P Global Rating dos semanas antes y luce una nota de AAA, el máximo desde la crisis financiera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 La otra cara de la feria
  3. 3 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  4. 4

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  5. 5

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  6. 6

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  7. 7 Escobar, satisfecho con los sanmateos, pide disculpas por el pago de los hinchables
  8. 8 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  9. 9 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  10. 10 Pirotecnia Tomás gana el XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España recupera la máxima calificación de solvencia de la deuda soberana por primera vez desde la crisis financiera

España recupera la máxima calificación de solvencia de la deuda soberana por primera vez desde la crisis financiera