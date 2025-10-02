LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La industria presiona para incluir en la factura de todos los consumidores el sobrecoste energético tras el apagón

El coste extra en estos cinco meses alcanza los 800 millones por el 'modo reforzado' utilizado por Red Eléctrica y el sector se reúne con el Gobierno para que incluya en los peajes este reparto de los gastos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:45

Comenta

La industria quiere que se empiecen a repartir costes por el sobrecoste el 'modo reforzado' que está aplicando Red Eléctrica (REE) desde el apagón. ... El escudo que está aplicando el operador del sistema ha supuesto un incremento de 800 millones de euros en estos cinco meses respecto a la factura del año pasado, según adelantó este jueves El Mundo y ha confirmado este periódico. Y aunque la competencia es de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el Gobierno puede influir en que este reparto sea «más equitativo», apuntan desde el sector.

