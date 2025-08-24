La importación de gas del extranjero se dispara en verano Argelia sigue siendo el principal proveedor de España seguido por EE UU, cuyo pacto arancelario incluye un aumento de las compras

El puerto de Bilbao acgió en 2018 la primera operacóîn de carga de gas natural licuado (GNL) de un barco a otro que se realizaba en todo el Arco Atlántico y el Mediterráneo.

Edurne Martínez Madrid Domingo, 24 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

El Gobierno ha reforzado el sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril con un mix energético compuesto en una mayor proporción de ciclos combinados que antes del incidente. Esta necesidad de inyectar más gas al sistema ha sido una de las causas para que se disparen las importaciones hasta un 44% en el primer semestre del año. Los datos obtenidos del informe mensual de comercio exterior del Ministerio de Economía y Comercio revelan que solo en junio las compras de este producto energético al exterior subieron un 35% respecto a un año antes.

España adquirió en junio más gas en el extranjero que ningún otro mes de junio de los últimos diez años. Con la única excepción de 2022, cuando a raíz del comienzo de la guerra de Ucrania todos los países europeos aumentaron su aprovisionamiento ante el corte del suministro con Rusia. Además, los precios energéticos en ese momento estaban disparados, lo que distorsiona de alguna forma los datos (en agosto de 2022 el megavatio/hora alcanzó los 308 euros, nada que ver con los 70 euros/MWh que han rondado los precios esta semana pasada).

En concreto, los datos del ministerio desvelan que entre enero y junio España importó 6.794 millones de euros en gas, un 44% más que en el primer semestre del año pasado. Y concretamente en junio compró gas por valor de 843 millones de euros, cuando hace un año las importaciones en el sexto mes del año no llegaban a 624 millones.

¿De dónde llega el gas? Fundamentalmente de Argelia y Estados Unidos. Entre ambos países se completa prácticamente el 60% de las importaciones de este producto del país, según los últimos datos del mes de julio de Enagás. Argelia se consolidó en el séptimo mes del año como el primer suministrador de gas natural a España, con el 32,9% del total, por delante de Estados Unidos, aunque las compras al país norteamericano se han disparado en el último año. Hasta el punto de que durante cuatro meses de este año EE UU ha sido el primer proveedor de gas a España por delante de Argelia. En el último año las compras de gas americano han crecido un 75%.

650.000 millones Es el compromiso de la UE de compras de recursos energéticos de EE UU en tres años 6.800 millones Fue el desembolso de España en importaciones de gas de enero a junio.

Y más deberían crecer si se quiere cumplir con la parte del pacto arancelario firmado el pasado 27 de julio entre Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por el cual los países europeos se comprometían a invertir 650.000 millones de euros en en recursos energéticos estadounidenses durante los próximos tres años. Sin embargo, los expertos consideran que es papel mojado. Para cumplir esas condiciones los países de la UE tendrían que desembolsar unos 200.000 millones al año en energía procedente de EE UU, diez veces lo que vende actualmente el país norteamericano en gas a la UE cada año.

El gas ruso sigue llegando

Más allá del pacto con EEUU que el tiempo dirá si se puede cumplir o no, España ha ido tratando de reducir sus compras de gas a Moscú, aunque no con mucho efecto. Desde allí llegó en el mes de julio el 15,2% del gas importado, la mitad de lo que importaba de Rusia antes de la invasión de Ucrania. Pese a que su representatividad cada vez es menor, este mercado continúa siendo el tercer suministrador de gas natural a nuestro país, según el boletín de Enagás que sitúa a Nigeria (7,7% del total) y Angola (4,3%) como los países que completan el top 5 de esta clasificación. España recibió un total de 2.150 Gwh de gas ruso en julio, una cifra similar a la de febrero de 2022, la más baja desde que ese mes estallara la guerra.

¿Pero todo lo que importa España es para consumo nacional? No. España es el país con el mayor número de plantas regasificadoras de toda la UE, lo que también le convierte en un puerto de entrada de gas para sus vecinos europeos y necesita importar para después exportar. Aún teniendo esto claro, los datos del Ministerio de Comercio desvelan que las exportaciones se han desplomado en los últimos meses, hasta registrar un 33% de caída en el primer semestre respecto al nivel de ventas del año anterior.