El Gobierno quiere aumentar las exigencias a los operadores móviles ante futuros apagones Hernando anuncia una consulta pública para mejorar la seguridad de las redes de telecomunicaciones ante grandes catástrofes después de las horas sin cobertura que sufrieron los ciudadanos el 28 de abril

EL secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, en el foro Ametic.

Edurne Martínez Santander Martes, 2 de septiembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

El pasado 28 de abril millones de personas en España se quedaron sin luz por el gran apagón, pero también sin cobertura móvil. Este ... problema de conexión fue muy criticado por la poca previsibilidad de los operadores, con baterías que no estaban preparadas para aguantar un corte de suministro eléctrico de tantas horas. Con el objetivo de corregir esta situación en otros episodios futuros, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, anunció este martes que el Gobierno lanzará una consulta pública para aumentarlos requisitos de seguridad de las redes de los operadores ante catástrofes.

El secretario de Estado ha aprovechado que gran parte de la industria digital está reunida en la segunda jornada del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic para asegurar que el Gobierno ya está trabajando con el sector en este sentido y que el objetivo principal es reforzar la resiliencia de la red ante catástrofes como el apagón del pasado abril pero también de tipo climatológico como la dana. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

