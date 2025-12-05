LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre cargando su coche eléctrico. J. Andrade

El Gobierno dobla el presupuesto para compra de eléctricos para cubrir la lista de espera del Moves III

Las ayudas se duplican hasta los 800 millones para solventar los retrasos que denunciaban 40.000 conductores antes de que entre en vigor el nuevo sistema de gestión estatal el 1 de enero

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:14

Comenta

A partir del 1 de enero los que adquieran un coche eléctrico recibirán una subvención en el mismo momento de la compra. Este nuevo sistema ... denominado Plan Auto+ y presentado esta semana por el presidente del Gobierno trata de mejorar las incidencias del Plan Moves III que acumulaba retrasos de hasta 18 meses en la entrega de las subvenciones tras la compra. Pero quedaban muchas personas por recibir la ayuda del último Moves antes de que entre en vigor el nuevo sistema, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido que duplicar el presupuesto a escasos días de que termine el año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  3. 3 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  4. 4 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  5. 5 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  6. 6

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  7. 7 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  8. 8

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno dobla el presupuesto para compra de eléctricos para cubrir la lista de espera del Moves III

El Gobierno dobla el presupuesto para compra de eléctricos para cubrir la lista de espera del Moves III