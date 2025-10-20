LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista de la central nuclear junto al embalse de Arrocampo en el municipio de Almaraz (Cáceres). G. Navarro

El futuro nuclear de España se juega en la central de Almaraz en tres fechas clave

Las empresas propietarias apuran las negociaciones para solicitar una prórroga en el calendario de cierre antes del 1 de noviembre

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El rumbo energético de España en la próxima década se juega su futuro más inmediato en la central nuclear de Almaraz. A 200 kilómetros ... del Ministerio para la Transición Ecológica y los cuarteles generales de sus empresas propietarias, el horizonte de noviembre de 2027 se cierne como espada de Damocles sobre su primer reactor en un enclave rodeado de dehesas con la sierra de Gredos al fondo y que en este verano estirado hasta octubre amarillea como una derrota lenta. Iberdrola, Endesa y Naturgy, sus titulares, exprimen las negociaciones a contrarreloj para solicitar la ampliación de la vida útil de esta planta atómica mientras el Gobierno se mantiene firme en su postura de mantener el calendario como está y sin contrapartidas fiscales.

