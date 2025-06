Virginia Ducrós Sáenz Jueves, 26 de junio 2025, 11:39 Comenta Compartir

La primera de las ponencias se centró en una de las herramientas más interesantes del momento como vía alternativa de financiación empresarial, el crowdlending. Francisco Cerdá, director general de Colectual –plataforma pionera en España especializada en conectar empresas con inversores–, explicó la diferencia principal entre este término y el crowdfunding, «que es todo proyecto que se financia de forma participativa y que puede tener una recompensa o no». Mientras que el crowdlending «siempre implica un rendimiento financiero y es un préstamo».

Ambas entran dentro de la financiación alternativa, es decir, «aquella que sale fuera del circuito bancario tradicional y de los mercados tradicionales». Cerdá admitió, no obstante, que en España es una opción, a día de hoy, «prácticamente inexistente», cuando tener diversas formas de poder financiarse «siempre viene bien», porque «nunca sabes lo que puede pasar».

El director general de Colectual –firma que nació en 2015– explicó, grosso modo, cómo funciona el crowdlending. Indicó que una empresa solicita un préstamo; la plataforma analiza la compañía –la clasifica en función del riesgo–; los inversores invierten en el préstamo; y, al final, la firma devuelve ese préstamo y los inversores recuperan el capital más los intereses. «Para la empresa tiene una serie de ventajas, como la diversificación de financiadores, que no presenta costes ocultos y que no aparece en el Cirbe (Central de Información de Riesgos), por lo que puede ser una forma de complementar mucho tu financiación». En esta línea, Cerdá abogó por que el principal financiador no sea una entidad alternativa y por ello recomendó que la cantidad que preste oscile entre un 5 y un 15% del total.

«Cualquier persona, dándose de alta en una plataforma y desde 100 euros, puede invertir en las pymes que le interesen o quiera potenciar», señaló. Y aportó cifras de lo que supone en el mercado de finanzas alternativas mundial esta fórmula, que en 2024 fue de 260.000 millones de euros –incluye fondos de private equity, business angels, crowdfunding (solo una pequeña parte)–. «La proyección en 2029 es que llegue a casi 700.000 millones de dólares. Es un sector que está en crecimiento». La realidad española se sitúa en la misma línea. «Aquí el que más se financia es el crowdfunding inmobiliario». Asimismo, recordó que en la actualidad prácticamente todos los productos financieros están regulados, incluidas las plataformas alternativas.

Colectual cuenta con más de 7.000 inversores registrados, más de 400 proyectos publicados y lleva ya 33 millones financiados.