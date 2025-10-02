LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Los inspectores de Hacienda denuncian la creación de una estructura tributaria ilegal en Cataluña

La asociación de profesionales muestra su preocupación por un sistema «sin amparo legal» y pide al Gobierno que aclare si trasladará funcionarios como ha anunciado ERC

E. M.

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:26

Comenta

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) manifestó este jueves su «profunda preocupación» ante los recientes avances en el desarrollo de la Agencia ... Tributaria Catalana (ATC), una estructura tributaria paralela en Cataluña «sin amparo legal». Los inspectores enviaron un comunicado advirtiendo de la situación especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que modifica su régimen jurídico para adaptarlo a las supuestas «necesidades y nuevas funciones derivadas del sistema de financiación singular» de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

