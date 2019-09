Falta de pedagogía

A veces cuando leemos un titular en los periódicos nos invaden diferentes sentimientos: alegría, frustración, perplejidad, etc.; según y cómo haya sido la descripción de la noticia. Los periodistas saben muy bien guiarnos en esos estímulos, que no en pocas ocasiones son manipulaciones. A la mayoría del común de los mortales les habrá causado indignación el siguiente titular: «La española que más tiempo ha cotizado, 64 años, cobrará una pensión de menos de mil euros». Así a simple vista y sin entrar en detalles parece desgarrador. La señora, en primer lugar, no solo se merece una medalla, que ya se la dieron, por cotizar tantos años sino un monumento por seguir trabajando a sus 78 años cuando la tendencia social es coger una prejubilación cuanto antes. Pero en el tema de la cuantía de la pensión, falta pedagogía. ¿Cómo se calculan las pensiones? Se puede resumir diciendo que la pensión de jubilación que se va a cobrar está en función de dos factores: las bases de cotización de los últimos años, es decir lo que se ha contribuido, y de los años cotizados. Lo más importante es lo que se contribuye, no el tiempo. Al principio se tenía en cuenta lo cotizado en los dos últimos años, después se subió a ocho, luego a quince y ahora está en veintidós. A partir del 2022 será lo cotizado en los últimos veinticinco años. El trasfondo es pagar cada vez menos pensión. Por tanto, esta señora ha cotizado 64 años, pero ¿cuánto ha cotizado? De las últimas cotizaciones sale su pensión. Habría que analizar si ha estado bien o mal asesorada en el importe de su cotización o ha estado generando su propio ahorro en forma de planes de pensiones u otros activos. Para mí la noticia del titular no está en la escasa pensión, que acabo de explicar el porqué, sino en los sesenta y cuatro años cotizados. Esta mujer ha sido enormemente solidaria con el sistema de pensiones. Y quizás por eso se debería establecer un plus en su pensión; para que cunda el ejemplo.

El hecho de cotizar genera el derecho a cobrar una pensión, pero no asegura el importe de la misma. Según datos del Banco Central Europeo, España ya ha acumulado Derechos de Pensión que calculando flujos futuros traídos a precios actuales superan el 270% del Producto Interior Bruto. Esto quiere decir que si ahora se tuviesen que pagar todos los derechos de pensiones adquiridos por pensionistas y trabajadores se tendría que dedicar toda la producción de España de casi tres años exclusivamente al pago de pensiones. No quedaría nada para educación, sanidad, infraestructuras, etc.

No se trata de generar alarmismo, pero el tema es lo suficientemente serio como para que el Pacto de Toledo no siga de vacaciones. Aquí nadie aporta soluciones si no es la manida historia de la subida de impuestos. Nos han vendido como éxito que ya hay 2,3 trabajadores soportando un pensionista. Da igual que haya cinco, lo importante es el músculo de los que recae la carga del pensionista. Si los salarios son ridículos, carecen de fuerza y no podrán aguantar el peso del pensionista. El déficit de la Seguridad Social está en 18.000 MM/€ y la pensión media de los nuevos pensionistas es un 28,30% más alta que las pensiones actuales. Han cotizado más y cobran más. La duda actual de muchos pensionistas es, ¿cuánto subirán las pensiones el próximo año? Y tal como está la situación política es difícil tenerlo claro. En estos momentos, que estamos sin presupuestos y un gobierno provisional habría que aplicar la ley de 2013 y como el sistema está en números rojos, las pensiones subirían un 0,25%. La misma situación se da si se disuelven las Cortes y vamos a elecciones porque no va haber tiempo suficiente antes de final de año. Por otro lado, se puede hacer un real decreto justificando que es de interés general y de urgente necesidad y aprobar una subida referenciada al IPC. Los juristas dudan de su legalidad y yo dudo de que algún partido se oponga. Simplemente por la urgente necesidad de nueve millones de votos.

Martín Torres Gavíria

Miembro vinculado a EFPA España

Twitter @MTorresGaviria