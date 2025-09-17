LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Reuters

El euro rompe máximos de cuatro años ante la primera bajada de tipos de la 'era Trump'

La Reserva Federal retomará hoy los recortes en las tasas de referencia en plena embestida de la Casa Blanca a su independencia

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:01

No hay duda en el mercado. La Reserva Federal (Fed) de EE UU rebajará hoy los tipos de interés por primera vez en la 'era ... Trump'. Una decisión descontada desde hace semanas entre los inversores, pero que hoy toma especial relevancia en medio de las presiones sobre la independencia del organismo, muy dividido ante la presencia de algunos miembros del comité que buscarán un recorte mayor al finalmente acordado, de 25 puntos básicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  2. 2

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  3. 3

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  4. 4 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  5. 5

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  6. 6

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados
  9. 9 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  10. 10

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El euro rompe máximos de cuatro años ante la primera bajada de tipos de la 'era Trump'

El euro rompe máximos de cuatro años ante la primera bajada de tipos de la &#039;era Trump&#039;