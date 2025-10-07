Telefónica vende su filial de Uruguay por 377 millones de euros y negocia ya la de Chile

Telefónica completa la venta de la quinta filial en Hispanoamérica en lo que va de año. Este martes la compañía confirmó a través de la ... Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha cerrado la venta de su filial en Uruguay a Millicom Spain por 440 millones de dólares (unos 377 millones de euros). Además, también esta cerca la venta de la filial en Chile después de que América Movil -propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo- y Entel hayan confirmado su interés en adquirir el negocio chileno de la teleco española.

El grupo se ha desprendido de sus filiales en Argentina (al grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros), Perú (a la argentina Integra Tec International por unos 900.000 euros), Colombia (a Millicom por 368 millones de euros) y Ecuador (a Millicom Spain por unos 330 millones de euros), además de Uruguay. Además, la compañía encarrila la venta de la filial de Chile tras recibir una oferta no vinculante por la empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) junto a América Móvil.

Estas ventas y la reducción de la deuda financiera que conllevan será detallado en el nuevo plan estratégico que presentará Telefónica el próximo 4 de noviembre. En concreto, esta venta de Uruguay implica una reducción de la deuda financiera neta de 384 millones de euros, asegura la información remitida a la CNMV. Telefónica está inmersa en un proceso de desinversión en Hispanoamérica para reducir su exposición a la región, en la que Brasil es el único mercado que la compañía considera estratégico.

Sobre la operación en Chile, América Móvil destacó que el interés de ambas compañías en explorar de forma conjunta el planteamiento de una oferta se basa en «los potenciales beneficios que la transacción podría generar para sus clientes» y para «los consumidores chilenos en general». A su juicio, una oferta conjunta «fortalecería la competitividad del sector de las telecomunicaciones» de Chile al aumentar la capacidad de inversión en redes de alta velocidad y en la mejora de su cobertura, dos elementos «clave» para la digitalización del país.