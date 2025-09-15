Telefónica presentará el 4 de noviembre su plan estratégico en el que Murtra desvelará su hoja de ruta

El 4 de noviembre será finalmente la fecha elegida por Telefónica para desvelar la hoja de ruta que tomará la compañía después de un año ... de revisión profunda por parte de Marc Murtra y su equipo directivo. En un comunicado, la operadora anuncia que el próximo 4 de noviembre presentará los resultados del tercer trimestre y celebrará su Capital Markets Day (CMD). En el evento presentado por Murtra, presidente ejecutivo; Emilio Gayo, consejero delegado; y Laura Abasolo, directora financiera y de control, se dará a conocer el nuevo plan estratégico de Telefónica.

El foco de la operadora está en la consolidación del sector de las telecomunicaciones en Europa, así como la disciplina financiera y el crecimiento orgánico de la compañía. Ha habido mucha expectación en torno a qué fecha elegiría la operadora finalmente para la presentación de este plan desde que fue anunciado por Murtra pocas semanas después de su llegada en enero a la compañía en sustitución de José María Álvarez-Pallete. E incluso el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, había deslizado que el anuncio se produciría «a finales de noviembre», pero finalmente los planes se conocerán antes de lo previsto.

Este nuevo plan estratégico definirá la hoja de ruta de la compañía para los próximos tres o cinco años y situará a la operadora «en el centro del futuro» de España y Europa, aseguró Ochoa en aquel momento. Murtra anunció que Telefónica estaba en fase de «revisión estratégica» que acarrearía diferentes tipos de decisiones para impulsar la compañía -como han sido las ventas de sus filiales en Hispanoamérica- y que a finales de año anunciarían los resultados de dicha revisión y establecerían la nueva hoja de ruta.

De hecho, el plan de Telefónica para desinvertir en Hispanoamérica viene motivado por los malos resultados hasta ahora de sus filiales en esta zona, lo que lastraba sus cuentas anualmente. La operadora vendió primero la filial Argentina al grupo Clarín por 1.190 millones, después la de Perú por 900.000 euros, Uruguay por 389 millones, Colombia por 368 y Ecuador por 330 millones.

Ampliación de capital en ciernes

El objetivo prioritario nunca ha sido un secreto: Murtra quiere fortalecer la posición de Telefónica en el mercado europeo de las telecomunicaciones. Y para ello es fundamental consolidar el sector a través de fusiones y adquisiciones. Al mismo tiempo, para comprar nuevas empresas se necesita liquidez y las ventas en Hispanoamérica no es suficiente para ello, por lo que una ampliación de capital sería vital para acometer estas adquisiciones. Los rumores sobre esta ampliación han provocado a la operadora una caída en Bolsa en las últimas semanas que ya acumula un 7% y sus acciones se aproximan peligrosamente a los 4,5 euros después de meses de subidas.

Entre las adquisiciones más probables figura la alemana 1&1, pero también se ha deslizado la posibilidad de fusionar Vodafone España, que pertenece al fondo británico Zegona desde hace poco más de un año. Pero estas suposiciones ha hecho rebotar en Bolsa a Zegona de tal forma que a día de hoy comprar la compañía costaría más de 10.000 millones de euros, algo completamente fuera del alcance de Telefónica aunque hiciera una ampliación de capital, explican los analistas consultados.

Preguntado este mismo lunes sobre esta posible fusión, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, consideró que el sector europeo de las telecomunicaciones «necesita tamaño». Durante su participación en un desayuno informativo, el ministro no se pronunció sobre esta operación en concreto, pero reconoció que en Europa este sector necesita ganar tamaño.