Oughourlian prepara despidos en Prisa tras tumbar el proyecto de televisión auspiciado por Moncloa

Purga en Prisa. El presidente del conglomerado de medios, Joseph Oughourlian, prepara cambios en la cúpula directiva de la compañía tras tumbar el proyecto de ... televisión en abierto promovido por algunos de los consejeros del holding propietario de El País y la Cadena SER, y que contaba con el beneplácito del Gobierno.

En una entrevista con el diario Expansión, el inversor francés con raíces armenias afirma que «el consejo evaluará la continuidad de algunos directivos». Las miradas se posan sobre Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media y principal impulsor de la televisión. Pero no es el único nombre sobre la mesa. ¿Esta reflexión se extiende a otros ejecutivos de Prisa, como el director de Contenidos de Prisa Media, José Miguel Contreras? «Soy un accionista muy exigente, me gusta tejer relaciones con los directivos y con los gestores de largo plazo», responde Oughourlian.

Este martes, el consejo de la cotizada decidió dar carpetazo al proyecto televisivo de Prisa con contundencia. «Invertir en una TDT en 2025 no me parece un proyecto de futuro», afirma en la entrevista.

Esta mañana, el consejo del conglomerado mediático está reunido desde las 10:30 horas con las declaraciones del máximo responsable de la firma y el sueño de la televisión guardado en el cajón. Se trata de un encuentro tenso con una cúpula directiva distanciada, lo que se ha reflejado en las páginas de los periódicos.

Las palabras de Oughourlian llegan después de una entrevista concedida por Carlos Núñez, su hombre en Prisa Media, a quien propuso en 2021 como máximo responsable. Núñez afirmó que poner en marcha una nueva cadena de TDT en abierto «era el paso natural» después de haber crecido en la producción de contenido audiovisual.

«Si este proyecto no va adelante, reubicamos a la gente que estuvo impulsándolo dentro de la compañía. Y si no se conforman con buscar otro proyecto, creo que no tienen sitio dentro de la empresa», responde el directivo francés este miércoles.

La deuda como obstáculo

La caída, por el momento, del canal en abierto llega tan solo unas horas después de que Prisa remitiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados anuales, en los que registró pérdidas de 11,6 millones de euros y una deuda total de 750 millones de euros, un 10 % menos que a cierre de 2023.

En los últimos meses, la firma, con Oughourlian a la cabeza, trabaja en la renegociación de su deuda con sus principales acreedores, intentando que estos vencimientos se alarguen hasta 2029 y 2030. Sin embargo, estas conversaciones no han dado frutos. Según señala el presidente de Prisa a Expansión, «el rechazo al proyecto televisivo facilitará este acuerdo de refinanciación».

El grupo propietario de El País y la Cadena SER ya había recibido recientemente un aviso de sus acreedores de que no refinanciarían la deuda de casi 800 millones si lanzaban una nueva televisión.

La puesta en marcha de un canal de televisión en abierto conlleva una inversión de 150 millones de euros en los primeros tres años de vida, en un entorno cada vez más competitivo. «Si la propuesta hubiera llegado hace 20 años, creo que naturalmente la hubiéramos mirado con mucho más interés», afirma. «Llega muy tarde», apostilla.

Choque con Moncloa

Con esta decisión, Oughourlian pone tierra de por medio entre Gran Vía 32 (sede de Prisa) y el Palacio de la Moncloa. La licitación de un nuevo canal de TDT en abierto lleva meses cocinándose en el Gobierno, que ya trabaja en la fase técnica para hacerle hueco en la parrilla. Se espera que la licitación pueda abrirse a partir del verano e incorporar un nuevo actor a la TDT.

En un principio, estaba previsto que Prisa tuviera el 30 % del capital y que el 70 % quedara en manos de accionistas españoles. Este grupo, según fuentes del sector, está liderado por el director de Contenidos de Prisa, José Miguel Contreras, y cuenta con el respaldo de otros inversores, como Global Alconaba, una firma encabezada por Andrés Varela, uno de los fundadores de Globomedia, con un 7 % del capital; Adolfo Utor, propietario de Balearia, con otro 5,4 %; y Diego Prieto, fundador y presidente del Grupo SSG, una compañía dedicada al transporte sanitario, con otro 3,1 %.

En la entrevista de este miércoles, el presidente de Prisa minimiza las tensiones que puedan surgir por este rechazo. «Un grupo de medios siempre tiene que tener una relación fluida con el Gobierno».