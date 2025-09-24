LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Indra. Archivo

La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal

La fusión se encuentra «en pausa» y ambas firmas cierran acuerdos con Santander o JP Morgan para supervisar el movimiento empresarial

José A. González

José A. González

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:55

«En pausa». Con esas dos palabras definen fuentes de la negociación la situación actual de la fusión entre Indra y Escribano (EM&E). Un ... movimiento anhelado por la cotizada española desde 2021 y que a mediados de este año tomó velocidad de crucero por los planes de defensa y rearme europeos y los ecos de la guerra en el Viejo Continente. La viabilidad de la operación está bajo escrutinio legal por parte de Indra, pero eso no es óbice para que las dos firmas involucradas tomen posiciones para un otoño que traerá el fin —exitoso o no— de esta operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  3. 3 Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga
  4. 4

    Un mano a mano de puerta grande
  5. 5 El cartel de esta tarde se queda en mano a mano entre Urdiales y Palacio
  6. 6 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  7. 7

    Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos
  8. 8

    «Me gusta toda la calle Laurel, desde el principio hasta el final»
  9. 9

    Han cantado algo más que bingo
  10. 10 Herido grave en una pelea en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal

La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal