Ferrovial sale de Heathrow tras vender el 5,25% que le quedaba por 550 millones

Adiós a casi dos décadas en los aeropuertos londinenses. Ferrovial anunció este miércoles que finalmente ha alcanzado un acuerdo con el fondo de inversión Ardian para vender la participación que le quedaba en Heathrow, ya solo un 5,25%, por 550,1 millones de euros (455 millones de libras esterlinas al cambio). Así lo ha informado el grupo de construcción y servicios de origen español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), poniendo fin a su vinculación con el que ha sido uno de sus principales activos internacionales durante casi dos décadas.

Este importe, según señala la compañía, se ajustará con un tipo de interés que se aplicará hasta el cierre de la operación, pendiente en último caso del visto bueno de las autoridades británicas. Como parte del mismo acuerdo, otros accionistas de FGP Topco -matriz de la sociedad Heathrow Airport Holdings, incluido el fondo de pensiones canadiense CDPQ, también han llegado a un acuerdo para vender un 4,75% adicional al fondo de inversión Ardian, que completa así su control de esta infraestructura aeroportuaria.

No obstante, la transacción está sujeta al cumplimiento del derecho de adquisición preferente ('right of first offer') que puede ser ejercitado por los accionistas de Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos de la sociedad, informa Europa Press. Conforme al acuerdo suscrito, el cierre completo de la operación también depende del cumplimiento de las condiciones regulatorias que sean de aplicación.

La venta se ha culminado después de que en diciembre Ferrovial firmara su plan de salida de Heathrow con la venta de casi toda su participación. Ardian adquirirá así una participación adicional del 10% en Heathrow, lo que aumentaría la propiedad de la compañía al 32,6%.